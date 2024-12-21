Что будет с ценами на подержанные автомобили в 2025 году? Мнение эксперта

Эксперт Коротков дал прогноз по стоимости автомобилей с пробегом в 2025 году

Покупка автомобиля с пробегом по-прежнему является единственным выходом для большинства россиян ввиду неподъемной стоимости новой техники. На протяжении года мы с ужасом наблюдали метаморфозы российского авторынка и динамику цен на авто. А что нас ждет в 2025? Какие будут потрясения и как изменится ситуация с доступностью автомобилей с пробегом? Мнением на эту тему поделился эксперт, CEO проекта «Likvi.com» Александр Коротков.

Мнение эксперта

Александр Коротков, CEO проекта «Likvi.com»:

– В 2025 году цены на подержанные автомобили в России, скорее всего, продолжат демонстрировать умеренное колебание, сохраняя при этом тенденцию к постепенному росту. Несмотря на то, что в ноябре 2024 года средняя стоимость автомобилей не старше 15 лет снизилась на 12% с начала года и составила 2 млн рублей, эта динамика обусловлена, в первую очередь, временными факторами. Среди них можно выделить сезонное увеличение предложения на вторичном рынке. Однако в долгосрочной перспективе рынок подержанных машин продолжит испытывать давление со стороны внешних и внутренних факторов, способствующих удорожанию.

Одной из главных причин роста цен станет удорожание новых автомобилей. В 2024 году отечественные и импортные производители повысили цены из-за увеличения таможенных пошлин, роста затрат на логистику и удорожания комплектующих. Девальвация рубля также усилила этот процесс. Все это сделало новые автомобили менее доступными для широкого круга покупателей, что стимулировало переход значительного спроса на вторичный рынок. В 2025 году эта тенденция сохранится, что неизбежно окажет давление на стоимость подержанных автомобилей, особенно в наиболее востребованных сегментах.

Дополнительным фактором, влияющим на рост цен, является удорожание содержания автомобилей. В 2024 году цены на запчасти и техническое обслуживание увеличились в среднем на 78% по сравнению с предыдущим годом. Эта тенденция продолжится в 2025 году, что увеличит стоимость владения и окажет косвенное давление на вторичный рынок. Особенно это затронет автомобили премиального сегмента и иномарки, требующие дорогостоящих оригинальных комплектующих.

Кроме того, макроэкономические риски сохраняют значительное влияние на рынок. Возможные колебания валютных курсов, изменения в налоговой или кредитной политике могут как ускорить рост цен, так и привести к кратковременному снижению. Однако базовый сценарий предполагает постепенное удорожание автомобилей на фоне сохраняющейся инфляции и ограниченности предложения в ключевых сегментах.