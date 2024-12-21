У этих автомобилей серьезные проблемы с безопасностью: объявлена отзывная компания
Компания Mercedes-Benz, известная своим стремлением к качеству и безопасности, вновь оказалась в центре внимания из-за серьезного отзыва автомобилей. На этот раз речь идет о новых моделях E-Class 2025 года, в частности, седанах и универсалах All-Terrain.
Основной причиной отзыва стало обнаружение дефекта сварки креплений задней оси. Это может привести к потере устойчивости автомобиля, что, в свою очередь, создает риск аварийных ситуаций.
Проблема затрагивает автомобили, произведенные в период с июля по август 2024 года на заводе в Зиндельфингене, Германия. В результате неправильной сварки креплений задней оси может ухудшиться управление автомобилем, что делает его потенциально опасным для водителей и пассажиров.
Компания Mercedes-Benz начала расследование после получения отчета с завода 9 декабря. В ответ на это, уже 3 декабря производство автомобилей было скорректировано.
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Источник: 32cars.ru