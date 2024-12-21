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У этих автомобилей серьезные проблемы с безопасностью: объявлена отзывная компания
Mercedes-Benz E-Class 2025 попали под отзыв...

У этих автомобилей серьезные проблемы с безопасностью: объявлена отзывная компания

Mercedes-Benz E-Class 2025 попали под отзыв из-за ошибок на производстве

Компания Mercedes-Benz, известная своим стремлением к качеству и безопасности, вновь оказалась в центре внимания из-за серьезного отзыва автомобилей. На этот раз речь идет о новых моделях E-Class 2025 года, в частности, седанах и универсалах All-Terrain.

Mercedes-Benz E-Class 2025 All-Terrain
Mercedes-Benz E-Class 2025 All-Terrain

Основной причиной отзыва стало обнаружение дефекта сварки креплений задней оси. Это может привести к потере устойчивости автомобиля, что, в свою очередь, создает риск аварийных ситуаций.

Интерьер Mercedes-Benz E-Class 2025
Интерьер Mercedes-Benz E-Class 2025
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Проблема затрагивает автомобили, произведенные в период с июля по август 2024 года на заводе в Зиндельфингене, Германия. В результате неправильной сварки креплений задней оси может ухудшиться управление автомобилем, что делает его потенциально опасным для водителей и пассажиров.

Компания Mercedes-Benz начала расследование после получения отчета с завода 9 декабря. В ответ на это, уже 3 декабря производство автомобилей было скорректировано.

Источник: 32cars.ru

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Лежнин Роман
Фото:Mercedes-Benz
Количество просмотров 12
21.12.2024 
Фото:Mercedes-Benz
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Отзывы о Mercedes-Benz E-класса (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Mercedes-Benz E-класса  2015
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Одно слово - Мерседес! Роскошный, комфортный, качественный. Экономичный - V6 3,5 литра битурбо 330 лс и всего 11 л/100 км. При 5 секундах до 100. Всякие говнюки, на гольфах GTI, ожидают, что дедушка на своем 2х литровом дизеле будет коптить небо, а не тут то было! Моргают потом дальним вслед.
Недостатки:
Не найдено
Комментарий:
Е400 купе
0