Несмотря на тенденции, Geely не собирается отказываться от бензиновых автомобилей

Гуй Шэнъюэ: прекращение производства топливных машин означает потерю дохода

Рынок автомобилестроения переживает бурный переход на электротягу. Многие производители делают ставку на электромобили, практически игнорируя дальнейшее развитие двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Однако Geely, один из ведущих китайских автопроизводителей, идет по другому пути, заявляя о сохранении и развитии линейки бензиновых автомобилей, и это решение имеет под собой солидное экономическое обоснование.

Генеральный директор Geely, Гуй Шэнъюэ, прямо заявил, что полный отказ от автомобилей с ДВС означает потерю значительного источника дохода. Его слова подтверждаются цифрами: несмотря на общенациональное падение продаж автомобилей с ДВС в Китае на 20%, Geely планирует в 2024 году продать 820 000 бензиновых автомобилей, что всего на 1% больше, чем в 2023 году.

Прибыль, получаемая от продаж бензиновых автомобилей, играет ключевую роль в финансировании амбициозных проектов компании в сфере электромобилей. Гуй Шэнъюэ подчеркивает, что «легкие дни» для китайских производителей электрокаров прошли. Раньше многие компании могли позволить себе убытки, опираясь на инвестиции. Сейчас же ситуация изменилась, и производство электромобилей стало гораздо менее привлекательным для инвесторов.

Geely, в отличие от многих конкурентов, добилась безубыточного производства электрокаров – явление крайне редкое в глобальном автопроме. По оценкам экспертов, только BYD, Li Auto и AITO демонстрируют прибыльность в этом сегменте. Успех Geely во многом объясняется именно наличием прибыльной линейки бензиновых и гибридных автомобилей, которые компенсируют затраты на электромобили.

Однако Geely не просто держится за устаревшие технологии. Компания активно работает над модернизацией своих бензиновых двигателей. В будущем, бензиновые автомобили Geely будут не просто «пожирателями топлива», а экономичными и интеллектуальными машинами, соответствующими современным требованиям. Совместная разработка и производство двигателей нового поколения с Renault подтверждает серьезность намерений компании.

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Источник: South China Morning Post