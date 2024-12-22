#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Сколько прогревать двигатель зимой?
22 декабря
Сколько прогревать двигатель зимой?
Эксперт «За рулем» Ревин рассказал, как точно...
Интерьер Nissan Armada
22 декабря
Замена Land Cruiser 300 за разумные деньги: в Россию привезли новый внедорожник
В Россию привезли новый внедорожник Nissan...
Toyota Rangga Khusus
22 декабря
Большой трехрядный салон по низкой цене: Toyota представила новый внедорожник
Toyota представила внедорожник Rangga Khusus на...

Kia готовит новый компактный кроссовер Syros

Представлен компактный кроссовер Kia Syros для индийского рынка

Первым рынком, где будет представлен Kia Syros, станет рынок Индии. Это решение связано с тем, что Индия является одним из самых быстрорастущих автомобильных рынков в мире.

Дизайн Kia Syros сочетает в себе компактность и элементы кроссовера, что делает его привлекательным для городской аудитории. Внешний вид автомобиля выделяется вертикальными фарами и выразительным передним бампером, которые придают ему современный и динамичный вид. Складные дверные ручки и L-образные задние фонари добавляют нотку элегантности и оригинальности.

Kia Syros
Kia Syros
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Первый Спутник: отмечаем день рождения «восьмерки»

Интересно, что в профиль Syros напоминает Hyundai Casper и Suzuki Jimny, однако Kia удалось сохранить индивидуальность своего нового кроссовера.

Kia Syros обещает быть не только стильным, но и технологически продвинутым автомобилем. Ожидается, что он будет предлагать богатую комплектацию, включая электрорегулируемые сиденья с вентиляцией, аудиосистему Bose и круиз-контроль. Кроме того, беспроводная зарядка и панорамная крыша станут приятными дополнениями, которые сделают поездки более комфортными.

Kia Syros
Kia Syros

Изначально Kia Syros будет предложен с бензиновым двигателем. Однако в будущем планируется выпуск электрической версии.

Источник: SpeedMe

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Kia
Количество просмотров 5
22.12.2024 
Фото:Kia
Поделиться:
Оцените материал:
0