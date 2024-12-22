Российские беспилотные вертолеты помогут в освоении Арктики

БПЛА БАС-200 будет обеспечивать миссии ледоколов в Северном Ледовитом океане

С каждым годом интерес к Арктике растет, и не только из-за ее природных ресурсов, но и в связи с изменениями климата, которые открывают новые возможности для судоходства и исследований.

В этом контексте холдинг «Вертолеты России», входящий в состав Ростеха, делает значительные шаги к модернизации своих беспилотных вертолетов БАС-200, чтобы они могли эффективно работать в условиях Северного Ледовитого океана.

Беспилотный вертолет БАС-200

Беспилотные вертолеты БАС-200 были разработаны с учетом специфических условий эксплуатации в арктическом регионе. Основным преимуществом вертолетного типа беспилотных авиационных систем является их способность работать в условиях ограниченной инфраструктуры: в арктических широтах количество аэродромов и подготовленных взлетных площадок крайне ограничено.

Беспилотники смогут проводить мониторинг ледовых условий, что критически важно для навигации ледоколов и других судов. Арктический шельф богат ресурсами, и БАС-200 могут использоваться для аэрогравиметрической и аэромагнитной съемки, что поможет в разведке месторождений полезных ископаемых.

В условиях сурового климата и удаленности арктических территорий беспилотники могут участвовать в спасательных миссиях, обеспечивая быструю доставку грузов и медикаментов в труднодоступные районы. Также БАС-200 способны выполнять функции грузовых беспилотников, что значительно упростит логистику в условиях, где традиционные способы транспортировки затруднены.

Беспилотные вертолеты БАС-200 уже прошли ряд испытаний в районе Северного полярного круга. Эти испытания подтвердили их возможность взлета и посадки с палуб ледоколов, а также эффективность работы с оборудованием для аэрогравиметрической и аэромагнитной съемки.

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Источник: Ростех