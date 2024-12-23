Более 100 автомобилей BMW поставлены в Россию в обход санкций

DPA: BMW замечена в поставках автомобилей в Россию, виновные уволены

Компания BMW подтвердила информацию о том, что несколько автомобилей были поставлены в Россию с нарушением санкций ЕС. Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на заявление производителя.

В компании уточнили, что поставки автомобилей были немедленно приостановлены. Также было принято решение об увольнении сотрудников, которые допустили это нарушение.

Этим заявлением компания подтвердила сообщение в издании Business Insider, в котором говорилось, что более 100 автомобилей были доставлены с завода BMW в Ганновере российским клиентам, несмотря на действующее эмбарго на экспорт автомобилей в Россию. В ответ на это, BMW Group заявила, что предпринимает все меры, чтобы исключить возможность дальнейших поставок своих автомобилей в РФ.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Что будет дальше? Да то же самое. Возить автомобили в Россию будут – по-прежнему окольными путями и со сложным движением денег. И, как следствие, по конским ценам.

Специально ни один немецкий производитель не будет выискивать такие каналы. Но если пресса вновь что-то разузнает, заводы сразу же будут «принимать меры» – поскольку поставки автомобилей российским покупателям подпадают под жесткое эмбарго, и никто не хочет оказаться под уголовным преследованием.

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Источник: ТАСС