#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Более 100 автомобилей BMW поставлены в Россию в обход санкций
23 декабря
Более 100 автомобилей BMW поставлены в Россию в обход санкций
DPA: BMW замечена в поставках автомобилей в...
Geely Galaxy Starship 7 EM-i
23 декабря
Этот новый «китаец» установил рекорд продаж: в чем секрет популярности
В КНР новый кроссовер Geely Galaxy Starship 7...
190 000 км с Шевроле Нивой: как, еще не заржавела?
23 декабря
190 000 км с Шевроле Нивой: как, еще не заржавела?
Как победить коррозию – рассказываем на примере...

Более 100 автомобилей BMW поставлены в Россию в обход санкций

DPA: BMW замечена в поставках автомобилей в Россию, виновные уволены

Компания BMW подтвердила информацию о том, что несколько автомобилей были поставлены в Россию с нарушением санкций ЕС. Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на заявление производителя.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

В компании уточнили, что поставки автомобилей были немедленно приостановлены. Также было принято решение об увольнении сотрудников, которые допустили это нарушение.

Этим заявлением компания подтвердила сообщение в издании Business Insider, в котором говорилось, что более 100 автомобилей были доставлены с завода BMW в Ганновере российским клиентам, несмотря на действующее эмбарго на экспорт автомобилей в Россию. В ответ на это, BMW Group заявила, что предпринимает все меры, чтобы исключить возможность дальнейших поставок своих автомобилей в РФ.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Что будет дальше? Да то же самое. Возить автомобили в Россию будут – по-прежнему окольными путями и со сложным движением денег. И, как следствие, по конским ценам.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Специально ни один немецкий производитель не будет выискивать такие каналы. Но если пресса вновь что-то разузнает, заводы сразу же будут «принимать меры» – поскольку поставки автомобилей российским покупателям подпадают под жесткое эмбарго, и никто не хочет оказаться под уголовным преследованием.

Источник: ТАСС

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:ANNA SZILAGYI/DPA/ТАСС
Количество просмотров 7
23.12.2024 
Фото:ANNA SZILAGYI/DPA/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0