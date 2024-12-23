Известный кроссовер Renault с надежным мотором у нас дешевле «китайцев»

В Россию привезли новые кроссоверы Renault Koleos по цене от 3,5 млн рублей

После ухода Renault из России автомобили бренда поступают в Россию по альтернативным схемам. Примером этого является кроссовер Koleos, цены на который на крупнейших российских классифайдах в декабре начинаются от 3,5 миллиона рублей.

Renault Koleos

Для сравнения, официально представленные в России «китайцы» зачастую дороже. Так, новый Geely Atlas в базовой комплектации с передним приводом продается минимум за 3 517 190 рублей, а топовый Jetour X90 Plus – за 3 919 900 рублей.

За 3,5 миллиона рублей можно приобрести новый Renault Koleos 2024 года выпуска от частного продавца в Санкт-Петербурге. Кроссовер представлен в комплектации Premium, включая кожаную отделку, мультимедийную систему с тачскрином, подогрев и вентиляцию сидений, подогрев руля и бесключевой доступ.

Модель оснащена 2,5-литровым двигателем мощностью 171 л.с. в паре с вариатором и полным приводом All Mode 4×4 i. Этот двигатель славится надежностью благодаря цепному приводу ГРМ и чугунным гильзам в алюминиевом ГБЦ. Вариатор JF016E, произведенный японской компанией Jatco, также отличается долговечностью при условии регулярной замены масла.

С аналогичным двигателем, но на миллион дороже, продается Renault Koleos в Владивостоке. Этот автомобиль также представлен в комплектации Premium, но без перфорации на сиденьях и руле.

Недавнее исследование показало, что средняя цена кроссоверов в России по итогам осени составила 3,17 млн рублей. В сравнении с осенью 2023 года количество предложений на эти автомобили выросло на 48,9%.

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Источник: «Автоновости дня»