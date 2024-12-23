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Штраф 100 тыс. рублей и уголовка: за что накажет ГАИ при перевозке такого дерева

Водителям рассказали, как правильно перевозить елку и не нарваться на штраф

Перевозящие на своей машине новогоднюю елку автовладельцы должны иметь при себе разрешительные документы, в противном случае водителю грозит штраф в размере 100 тыс. рублей и риск уголовного дела за неправильную транспортировку. Об этом рассказали в Госавтоинспекции России.

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Кроме наличия документов на елку, она не должна быть слишком большой и загораживать обзор водителю, закрывать внешние приборы и нарушать устойчивость транспортного средства.

«Согласно Правилам дорожного движения, дерево не может выступать более чем на один метр спереди и сзади. Если избежать этого не удалось – ель надо обозначить знаками “крупногабаритный груз”. Для перевозки в темное время суток нужно воспользоваться белыми и красными световозвращателями», – перечисляют правила перевозки в ГАИ.

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Зафиксировать елку необходимо крепежными системами, шпагатом и жгутами. При этом устройства обязательно нужно пропустить через ветки, а дерево расположить корнем вперед. Если дерево расположено внутри салона, ствол должен быть направлен по ходу движения.

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Источник: t.me/guobddrus

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 14
23.12.2024 
Фото:freepik / senivpetro
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