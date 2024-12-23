Названы самые популярные праворульные автомобили на российском рынке

«Автотека» назвала десять популярных автомобилей с правым рулем в России

С января по ноябрь текущего года рейтинг праворульных машин по доле запросов на проверку возглавила модель Toyota Mark II, согласно данным сервиса онлайн-проверки истории автомобилей «Автотека».

Среди других праворульных автомобилей россияне чаще всего проверяли историю седана Toyota Mark II, его доля в запросах составила 4,1%. Далее следуют Toyota Corolla (3,04%) и Mazda Demio (2,27%).

В десятку самых популярных праворульных авто в РФ по итогам 11 месяцев текущего года вошли также Toyota Vitz, Nissan March, Nissan Sunny, Honda Fit, Nissan Serena, Toyota Crown и Toyota Caldina.

Ранее «За рулем» рассказал о том, что ждет автовладельцев при ремонте по ОСАГО б/у деталями.

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Источник: «Известия»