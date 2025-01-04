Этот Wrangler хотел показать, что проедет где угодно. И вот что с ним стало

Водителя Jeep Wrangler спасли после того, как машина оказалась в Тихом океане

Никто не уверен в себе больше, чем владельцы «подготовленных» Джипов. «Эта штука может проехать где угодно», — хвастают они.

И отчасти правы, но даже самый крутой внедорожник не способен избежать притяжения Тихого океана. Если вам нужны доказательства, достаточно взглянуть на фотографии Wrangler, который был разбит волнами в Корона-дель-Мар (Ньюпорт-Бич, Калифорния, США).

Спасатели прибыли на место происшествия около 5:30 утра 14 декабря. Там они обнаружили внедорожник в бедственном положении.

Пожарная служба Ньюпорт-Бич пояснила в социальных сетях, что они сначала спасли водителя из воды, несмотря на сложные условия, вызванные сильными волнами, которые качали машину в прибое. Затем его доставили в ближайшую больницу для обследования и лечения.

Неясно, когда именно Jeep оказался на пляже. Погодные данные показывают, что когда прибыли спасатели, прилив рос: отлив начался в 1:05 ночи, а прилив — в 7:28 утра. Возможно, одной сильной волны было достаточно, чтобы утащить Wrangler в море.

Независимо от того, как он туда попал, вождение на главном пляже Корона-дель-Мар незаконно. Фотографии показывают, почему это было плохой идеей, особенно ночью, когда видимость ограничена.

Посмотрите на огромный камень, возвышающийся над прибойной линией. Последнее, чего хочется, — это столкнуться с ним.

Можно с уверенностью сказать, что джип полностью разбит. Служба общественных работ Ньюпорт-Бич привезла колесный погрузчик John Deere и смогла извлечь его. Внутри машины было все пропитано водой, окна разбиты, и повсюду, конечно, масса песка.

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Источник: The Drive