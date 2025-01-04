#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Этот Wrangler хотел показать, что проедет где угодно. И вот что с ним стало

Водителя Jeep Wrangler спасли после того, как машина оказалась в Тихом океане

Никто не уверен в себе больше, чем владельцы «подготовленных» Джипов. «Эта штука может проехать где угодно», — хвастают они.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

И отчасти правы, но даже самый крутой внедорожник не способен избежать притяжения Тихого океана. Если вам нужны доказательства, достаточно взглянуть на фотографии Wrangler, который был разбит волнами в Корона-дель-Мар (Ньюпорт-Бич, Калифорния, США).

Спасатели прибыли на место происшествия около 5:30 утра 14 декабря. Там они обнаружили внедорожник в бедственном положении.

Рекомендуем
Пикап Toyota за небольшие деньги превратили в 7-местный внедорожник

Пожарная служба Ньюпорт-Бич пояснила в социальных сетях, что они сначала спасли водителя из воды, несмотря на сложные условия, вызванные сильными волнами, которые качали машину в прибое. Затем его доставили в ближайшую больницу для обследования и лечения.

Неясно, когда именно Jeep оказался на пляже. Погодные данные показывают, что когда прибыли спасатели, прилив рос: отлив начался в 1:05 ночи, а прилив — в 7:28 утра. Возможно, одной сильной волны было достаточно, чтобы утащить Wrangler в море.

Независимо от того, как он туда попал, вождение на главном пляже Корона-дель-Мар незаконно. Фотографии показывают, почему это было плохой идеей, особенно ночью, когда видимость ограничена.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Посмотрите на огромный камень, возвышающийся над прибойной линией. Последнее, чего хочется, — это столкнуться с ним.

Можно с уверенностью сказать, что джип полностью разбит. Служба общественных работ Ньюпорт-Бич привезла колесный погрузчик John Deere и смогла извлечь его. Внутри машины было все пропитано водой, окна разбиты, и повсюду, конечно, масса песка.

Источник: The Drive

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 382
04.01.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Jeep Wrangler

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв