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Климат-контроль и 6-ступенчатая механика — что готовит автоконцерн в 2025 году

На АВТОВАЗе раскрыли информацию о новинках, дебют которых состоится в 2025 году

Отечественный автопроизводитель АВТОВАЗ готовит к выпуску на рынок в 2025 году сразу несколько новинок.

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В частности, планируется представить городской кроссовер в классе «B+», созданный на платформе Lada Vesta. А уже во втором квартале состоится дебют модели Vesta Sport.

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Кроме того, появится новая версия внедорожника Niva – она получит приставку Sport, а также ожидается серийный выпуск автомобилей Lada Iskra. Запуск производства запланирован на 2025 год, продажи стартуют в первой половине следующего года.

Также автомобили семействе Niva получат двигатель объемом 1,8 литра, а у Lada Vesta появятся климат-контроль и 6-ступенчатая механическая коробка передач.

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Напомним, стало известно, что АВТОВАЗ (его дочерняя структура Lada Sport) начал промышленное производство автомобиля Lada Niva Sport. Речь идет о трехдверной версии Нивы. Она отличается спортивными настройками подвески и тормозов и мотором 1.6 16V (от Lada Granta Sport: 122 л.с., 151 Н.м при 5000 об/мин).

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Источник: rg.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 3
23.12.2024 
Фото:АВТОВАЗ
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