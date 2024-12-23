Этот знакомый кроссовер Nissan стоит сейчас дешевле «китайцев»

В РФ продаются новые Nissan Qashqai второго поколения по цене от 2,9 млн рублей

В РФ продолжают поставлять новые Nissan Qashqai второго поколения по цене от 2,89 млн рублей. Столько за автомобиль с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 144 л.с., вариатором и передним приводом просит продавец из Воронежа.

Nissan Qashqai

В комплектацию входит кожаный салон, многофункциональное рулевое колесо, бесключевой запуск и так далее. Аналогичный автомомбиль у официального дилера Nissan из Нижнего Новгорода стоит 3,19 млн рублей, в Москве его продают за 3,191 млн рублей.

Одноклассников Nissan Qashqai китайского производства можно встретить по цене дешевле. Так, Geely Coolray в средней комплектации стоит 2,909 млн рублей, а за схожий по оснащению Jetour Dashing придется отдать 2,98 млн рублей.

Nissan Qashqai

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Источник: «Автоновости дня»