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Этот знакомый кроссовер Nissan стоит сейчас дешевле «китайцев»

В РФ продаются новые Nissan Qashqai второго поколения по цене от 2,9 млн рублей

В РФ продолжают поставлять новые Nissan Qashqai второго поколения по цене от 2,89 млн рублей. Столько за автомобиль с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 144 л.с., вариатором и передним приводом просит продавец из Воронежа.

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Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

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В комплектацию входит кожаный салон, многофункциональное рулевое колесо, бесключевой запуск и так далее. Аналогичный автомомбиль у официального дилера Nissan из Нижнего Новгорода стоит 3,19 млн рублей, в Москве его продают за 3,191 млн рублей.

Одноклассников Nissan Qashqai китайского производства можно встретить по цене дешевле. Так, Geely Coolray в средней комплектации стоит 2,909 млн рублей, а за схожий по оснащению Jetour Dashing придется отдать 2,98 млн рублей.

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Nissan
Количество просмотров 6
23.12.2024 
Фото:Nissan
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Отзывы о Nissan Qashqai (26)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan Qashqai  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля
Недостатки:
По зиме датчики парктроников работают не как надо
Комментарий:
Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.
+14