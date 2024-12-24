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В России достаточно двух-трех автомобильных заводов

Максим Решетников предположил, что в РФ может остаться два-три крупных автозавода

Сейчас изменился состав поставщиков, и доля китайской продукции значительно выросла. Китай обладает крупным рынком, что позволяет ему делать значительные инвестиции. Наш рынок меньше, но для внедрения многих технологий его вполне достаточно.

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В сфере автомобилестроения мы можем сосредоточиться не на большом количестве предприятий, как раньше, а на двух-трех крупных, конкурентоспособных и прибыльных заводах с высоким уровнем локализации. Такое мнение выразил глава Минэкономики Максим Решетников в интервью журналу «Эксперт».

Максим Решетников, глава Минэкономразвития:

– Не следует думать, что у нас нет других рынков, кроме российского. Да, западные рынки для нас закрыты. Но есть ведь быстрорастущие экономики Глобального Юга. Страны Африки, Индия, Иран, арабский мир.

Чем быстрее они развиваются, тем больше нашей продукции будут потреблять. Это не только ресурсы, но и продовольствие, машиностроение, химия.

По его словам, для поддержания рентабельности рынку необходима конкуренция, и не следует ограничиваться исключительно российскими технологиями.

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К счастью или к сожалению, конкуренция есть, и она достаточно острая.

Министр также выразил интересную мысль об импортозамещении, сравнив его с отработанной ступенью ракеты. По его словам, пора переходить на новый этап — не просто заменять импорт, а создавать продукцию на основе собственных технологий, научных разработок и оборудования.

Источник: «Эксперт»

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Алексеева Елена
Фото:freepik / usertrmk и Wikimedia
Количество просмотров 1
24.12.2024 
Фото:freepik / usertrmk и Wikimedia
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