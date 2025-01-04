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Известный производитель техники останавливает производство

Производитель снегоходов и мотовездеходов Arctic Cat остановится в 2025 году

Индустрия мотовездеходов, квадроциклов и снегоходов переживает упадок. Очередной его жертвой стала известнейшая компания Arctic Cat, распространившая пресс-релиз, в котором заявляется, что материнская компания Textron «изучает стратегические альтернативы» и закрывает производство на двух заводах в США на неопределенный срок.

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Это будет сделано в первой половине 2025 года, после завершения выпуска всей запланированной на данный момент продукции. Как только обязательства перед клиентами будут выполнены, компания уволит сотрудников заводов с выплатой выходного пособия.

Arctic Cat занимается выпуском небольших внедорожников класса side-by-side (мотовездеходов), квадроциклов, а главное – снегоходов, которые приносят основной доход. Сообщается, что дилеры будут заниматься продажей техники 2025 модельного года, но вот дальнейшее – под большим вопросом.

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В американских СМИ отмечают, что ситуация закономерная: времена тяжелые даже для более крупных производителей. Компания Can-Am BRP сообщила о снижении прибыли на 17,5% после третьего квартала 2024 года, а бренд Polaris потерял за тот же период сразу 80% прибыли! Кроме того, в декабре на грань банкротства встал флагман мототехники – КТМ. Причина одна: низкий потребительский спрос – мототехника стала продвинутой, но слишком дорогой... Впрочем, в Китае наверняка есть на это ответ.

Источник: The Drive

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 18
04.01.2025 
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