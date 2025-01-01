На рынке появился новый доступный современный кроссовер Volkswagen

Представлен Volkswagen T-Roc Tange 2025 в трех версиях по цене от 21 700 долларов

В мире компактных кроссоверов Volkswagen T-Roc Tange 2025 модельного года выделяется своим современным дизайном и богатым набором технологий. Этот автомобиль, представленный в трех версиях, предлагает покупателям доступный вариант, который сочетает в себе стиль, комфорт и инновации. Цены на модель варьируются от 21 700 до 24 500 долларов.

Volkswagen T-Roc Tange 2025

Volkswagen T-Roc Tange 2025 имеет габариты 4336 мм в длину, 1819 мм в ширину и 1592 мм в высоту, с колесной базой 2680 мм. Новый кроссовер получил элегантные линии, а также хромированную декоративную полосу вдоль линии крыши, что придает ему стильный и современный вид. Задняя часть автомобиля украшена сквозным фонарем, который добавляет динамичности в общий дизайн.

Volkswagen T-Roc Tange 2025

T-Roc Tange 2025 предлагает богатое оснащение, включая 18-дюймовые колеса и множество современных систем безопасности и комфорта. В стандартный комплект поставки входят система помощи при удержании полосы движения, распознавание дорожных знаков, передний парковочный радар, ЖК-панель приборов с диагональю 10,3 дюйма, электропривод двери багажника, беспроводная зарядка, электрорегулировка сиденья водителя, центральный экран диагональю 9,2 дюйма, навигационная система, распознавание голоса, адаптивный дальний и ближний свет, атмосферное освещение, матричные фары, складывающиеся наружные зеркала с электроприводом, дворники с датчиками дождя и двухзонный автоматический кондиционер.

Volkswagen предлагает несколько версий T-Roc Tange 2025, среди которых выделяется спортивная версия R-Line с уникальным пакетом опций и внешними отличительными чертами. Также доступна версия 300TSI DSG Starlight Edition, которая добавляет такие функции, как полноскоростной адаптивный круиз-контроль, автоматическая парковка и подогрев рулевого колеса.

Интерьер Volkswagen T-Roc Tange 2025

Что касается двигателей, базовая версия оснащена 1,4-литровым мотором с максимальной мощностью 150 кВт и крутящим моментом 250 Н·м. Более мощная версия 1,5Т предлагает 160 кВт мощности при том же уровне крутящего момента. Обе силовые установки работают в паре с 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

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Источник: ITHome