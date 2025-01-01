#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новогодний отдых подорожал на треть: остались ли адекватные варианты?
1 января
Новогодний отдых подорожал на треть: остались ли адекватные варианты?
Туры в Египет на новогодние праздники...
Россия расширила список стран, гражданам которых не нужна виза для въезда
1 января
Россия расширила список стран, гражданам которых не нужна виза для въезда
По единой электронной визе в Россию теперь...
Интерьер Xiaomi SU7 Ultra
1 января
Для вождения этого «зверя» нужна специальная автошкола, и она будет!
Элитная автошкола по обучению вождению Xiaomi...

На рынке появился новый доступный современный кроссовер Volkswagen

Представлен Volkswagen T-Roc Tange 2025 в трех версиях по цене от 21 700 долларов

В мире компактных кроссоверов Volkswagen T-Roc Tange 2025 модельного года выделяется своим современным дизайном и богатым набором технологий. Этот автомобиль, представленный в трех версиях, предлагает покупателям доступный вариант, который сочетает в себе стиль, комфорт и инновации. Цены на модель варьируются от 21 700 до 24 500 долларов.

Volkswagen T-Roc Tange 2025
Volkswagen T-Roc Tange 2025

Volkswagen T-Roc Tange 2025 имеет габариты 4336 мм в длину, 1819 мм в ширину и 1592 мм в высоту, с колесной базой 2680 мм. Новый кроссовер получил элегантные линии, а также хромированную декоративную полосу вдоль линии крыши, что придает ему стильный и современный вид. Задняя часть автомобиля украшена сквозным фонарем, который добавляет динамичности в общий дизайн.

Volkswagen T-Roc Tange 2025
Volkswagen T-Roc Tange 2025
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Рама, дизель, АКП, клиренс 210 мм – испытали новый китайский внедорожник

T-Roc Tange 2025 предлагает богатое оснащение, включая 18-дюймовые колеса и множество современных систем безопасности и комфорта. В стандартный комплект поставки входят система помощи при удержании полосы движения, распознавание дорожных знаков, передний парковочный радар, ЖК-панель приборов с диагональю 10,3 дюйма, электропривод двери багажника, беспроводная зарядка, электрорегулировка сиденья водителя, центральный экран диагональю 9,2 дюйма, навигационная система, распознавание голоса, адаптивный дальний и ближний свет, атмосферное освещение, матричные фары, складывающиеся наружные зеркала с электроприводом, дворники с датчиками дождя и двухзонный автоматический кондиционер.

Volkswagen предлагает несколько версий T-Roc Tange 2025, среди которых выделяется спортивная версия R-Line с уникальным пакетом опций и внешними отличительными чертами. Также доступна версия 300TSI DSG Starlight Edition, которая добавляет такие функции, как полноскоростной адаптивный круиз-контроль, автоматическая парковка и подогрев рулевого колеса.

Интерьер Volkswagen T-Roc Tange 2025
Интерьер Volkswagen T-Roc Tange 2025

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Что касается двигателей, базовая версия оснащена 1,4-литровым мотором с максимальной мощностью 150 кВт и крутящим моментом 250 Н·м. Более мощная версия 1,5Т предлагает 160 кВт мощности при том же уровне крутящего момента. Обе силовые установки работают в паре с 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

Источник: ITHome

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 25
01.01.2025 
Фото:ITHome
Поделиться:
Оцените материал:
0