Впервые в истории: кроссовер проехал по ледяной трассе с уклоном 37,82°

Кроссовер Exlantix ET преодолел подъем по ледяной платформе с уклоном почти 40°

Полноприводный кроссовер Exlantix ET совершил подъем на ледяную платформу Big Air Shougan в Пекине. Эта площадка используется в качестве трамплина для соревнований по биг-эйру. О достижении рассказали в пресс-службе премиального бренда.

Максимальный уклон трассы составляет 37,82°, ледяная поверхность трассы в момент проведения испытания отличалась крайне низким коэффициентом трения – всего 0,2.

«Exlantix ET совершил один из самых сложных испытательных подъемов в истории автомобильной индустрии. Exlantix ET имеет выдающиеся характеристики, которые достигаются благодаря передовой системе последовательного гибрида REEV (Range Extended Electric Vehicle), интеллектуальному полному приводу и комплексным системам безопасности», – подчеркнули в пресс-службе.

В ходе подъема автомобиль продемонстрировал исключительную мощь и стабильную управляемость вместе с превосходной точностью работы системы курсовой устойчивости (ESP). Силовые установки гибрида ET обеспечивают суммарную мощность 345 кВт и крутящий момент в 634 Н.м, благодаря этому кроссоверу для разгона с места до 100 км/ч всего нужно всего 4,9 секунды.

В список оснащения входят IAS (умная пневматическая подвеска), система CDC (адаптивное управление амортизаторами) и интеллектуальным распределением крутящего момента между осями. Динамическое перераспределение тяги между передней и задней осями в диапазоне 0–100% обеспечивает уверенное движение на сложнейших типах дорожного покрытия, включая снег и песок. Exlantix преодолевает любые дорожные условия, устанавливая новые стандарты мобильности в премиальном сегменте автомобилей.

Напомним, в России бренд премиальных автомобилей Exlantix представлен четырехдверным купе ES и полноразмерным кроссовером ET.

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Источник: пресс-служба Exlantix