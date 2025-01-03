Полезные функции автомобилей, о которых не все знают

Водителям перечислили скрытые функции, облегчающие эксплуатацию автомобиля

Технологии не стоят на месте, и современные автомобили оснащаются различными функциями, призванными упростить пользование техникой. Но большинство автовладельцев даже не догадывается о полезных функциях в их машине.

В частности, механизм блокировки задней двери предотвращает возможность ее открытия изнутри. Это особенно актуально для семей с маленькими детьми, функция активируется небольшим рычажком, а открыть дверь после этого можно будет только снаружи.

Еще одной полезной системой является электронная стабилизация (ESP), она очень актуальна для российских дорог, особенно в зимнее время года. Благодаря этой системе водитель сможет контролировать автомобиль даже в самых сложных условиях.

У большинства машин также есть блокировка стеклоподъемников — тоже полезная вещь для семейных водителей. Управление опцией расположено на панели двери водителя. А электромеханический стояночный тормоз заменяет традиционный ручной тормоз. Хотя, несмотря на его преимущества, возрастные автовладельцы относятся к нему с предосторожностью.

Отличается функциональностью и автоматическая блокировка дверей при начале движения. Благодаря регулируемым по высоте ремням безопасности пассажирам обеспечен комфорт, а риск травм в случае ДТП минимизирован.

В условиях зимы очень полезна функция просушки свечей без их снятия – достаточно нажать педаль газа до упора и запустить стартер. Кроме того, в современных авто есть система блокировки подачи топлива, сервисное положение стеклоочистителей и механическое открывание дверей – все эти функции делают эксплуатацию автомобиля еще более удобней и безопасней.

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Источник: autonews.ru