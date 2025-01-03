Мощные и реактивные: 1800-сильные суперкары — самые крутые в мире
Американские спорткары заслуженно славятся объемными моторами V8, впечатляющей мощностью и скоростью. Эксперты ресурса HotCars составили топ-10 самых мощных автомобилей с мощностью двигателя до 1800 л.с.
В рейтинге – только серийные спорткары, выпущенные официальными автопроизводителями, в топ не вошли тюнингованные модели, как, например 1700-сильный Dodge Demon от ателье Hennessey Performance.
Возглавляет рейтинг Venom F5, он оснащен двигателем твин-турбо V8 объемом 6,6 л мощностью 1817 л.с., в паре с ним сочетается –ступенчатая коробка передач. Для разгона до первой «сотни» Hennessey Venom F5 понадобится менее трех секунд, а максимальная скорость достигает 500 км/ч. Это самый мощный автомобиль с ДВС из когда-либо созданных в мире.
На втором месте расположился SSC Tuatara со 1750-сильным мотором V8 объемом 5,9 л. С места до 97 км/ч он разгоняется примерно за 2,5 секунды, а максимальная скорость превышает 483 км/ч. Двигатель SSC Tuatara получил самый высокий крутящий момент в мире, причем вес спорткара меньше, чем Subaru BRZ.
Топ-3 замыкает Hennessey Venom GT с разгоном от 0 до 97 км/ч за 2,7 секунды и максимальной скоростью 270 миль в час (435 км/ч). Такие показатели обеспечивает двигатель V8 объемом 7,0 л с двойным турбонаддувом, мощностью 1244 л.с.
Весь топ-10 самых мощных американских спорткаров:
- Hennessey Venom F5 мощность 1817 л.с.
- SSC Tuatara мощность 1750 л.с.
- Hennessey Venom GT мощность 1244 л.с.
- Chevrolet Corvette ZR1 C8 2025 года мощность 1064 л.с.
- Dodge Challenger SRT Demon 170 мощность 1025 л.с.
- Shelby GT500KR 2022 года мощность 900 л.с.
- Dodge Challenger SRT Demon 2018 года мощность 840 л.с.
- helby Super Snake мощность более 830 л.с.
- Ford Mustang GTD 2025 года мощность 815 л.с.
- Shelby GT500 (S550) 2020 года мощность 760 л.с.
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Источник: hotcars.com