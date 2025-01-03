Мощные и реактивные: 1800-сильные суперкары — самые крутые в мире

Топ-10 самых мощных серийных американских спорткаров по версии HotCars

Американские спорткары заслуженно славятся объемными моторами V8, впечатляющей мощностью и скоростью. Эксперты ресурса HotCars составили топ-10 самых мощных автомобилей с мощностью двигателя до 1800 л.с.

В рейтинге – только серийные спорткары, выпущенные официальными автопроизводителями, в топ не вошли тюнингованные модели, как, например 1700-сильный Dodge Demon от ателье Hennessey Performance.

Возглавляет рейтинг Venom F5, он оснащен двигателем твин-турбо V8 объемом 6,6 л мощностью 1817 л.с., в паре с ним сочетается –ступенчатая коробка передач. Для разгона до первой «сотни» Hennessey Venom F5 понадобится менее трех секунд, а максимальная скорость достигает 500 км/ч. Это самый мощный автомобиль с ДВС из когда-либо созданных в мире.

На втором месте расположился SSC Tuatara со 1750-сильным мотором V8 объемом 5,9 л. С места до 97 км/ч он разгоняется примерно за 2,5 секунды, а максимальная скорость превышает 483 км/ч. Двигатель SSC Tuatara получил самый высокий крутящий момент в мире, причем вес спорткара меньше, чем Subaru BRZ.

Топ-3 замыкает Hennessey Venom GT с разгоном от 0 до 97 км/ч за 2,7 секунды и максимальной скоростью 270 миль в час (435 км/ч). Такие показатели обеспечивает двигатель V8 объемом 7,0 л с двойным турбонаддувом, мощностью 1244 л.с.

Весь топ-10 самых мощных американских спорткаров:

Hennessey Venom F5 мощность 1817 л.с.

SSC Tuatara мощность 1750 л.с.

Hennessey Venom GT мощность 1244 л.с.

Chevrolet Corvette ZR1 C8 2025 года мощность 1064 л.с.

Dodge Challenger SRT Demon 170 мощность 1025 л.с.

Shelby GT500KR 2022 года мощность 900 л.с.

Dodge Challenger SRT Demon 2018 года мощность 840 л.с.

helby Super Snake мощность более 830 л.с.

Ford Mustang GTD 2025 года мощность 815 л.с.

Shelby GT500 (S550) 2020 года мощность 760 л.с.

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Источник: hotcars.com