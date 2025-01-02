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Кризис Volkswagen бьет по карману немецких миллиардеров

Убытки семей Порше и Пиех из-за кризиса Volkswagen могут составить 20 млрд евро

Удар по Volkswagen рикошетом бьет по Porsche SE, холдинговой компании, контролируемой семьями Порше и Пиех, и грозит им многомиллиардными убытками.

Porsche SE, являясь крупнейшим акционером Volkswagen, оказалась на переднем крае этого финансового шторма. Компания заявила о потенциальном обесценивании своих активов в ведущем европейском автопроизводителе на колоссальную сумму – от 7 до 20 миллиардов евро.

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Это означает, что семейные состояния Порше и Пиех, которые в значительной степени зависят от благополучия Volkswagen, могут существенно сократиться.

Но беда не приходит одна. Porsche SE также ожидает обесценивания своей 12,5-процентной доли в производителе Porsche AG – от 1 до 2 миллиардов евро.

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Аналитики рисуют мрачную картину будущего Volkswagen. Они прогнозируют, что сочетание ценового давления, снижения дивидендов от совместных предприятий в Китае и значительных инвестиций в новые технологии приведет к тому, что свободный денежный поток компании в ближайшие годы будет близок к нулю. Это негативный сигнал для Porsche SE, чья финансовая стабильность напрямую зависит от дивидендов Volkswagen.

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Источник: Reuters

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 165
02.01.2025 
Фото:Unsplash
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