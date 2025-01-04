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Наказания без вины не бывает: что будет, если не «дышать» в трубочку и не подписывать протокол

Водителям объяснили, почему без подписи в протоколе ГАИ их все равно лишат прав

Некоторые автовладельцы наивно полагают, что наказания за нарушение ПДД можно избежать, если не подписывать протокол, оформленный сотрудником ГАИ. Разбираемся, так ли это на самом деле.

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Верховный суд РФ рассматривал дело водителя из Петербурга, не согласного со штрафом в 30 тыс. рублей за отказ от медосвидетельствования. Соответствующее решение в июле 2023 года вынес мировой судья участка № 174 города на Неве по первой части статьи 12.26 КоАП.

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Интересно то, что решение вынесено спустя почти спустя год после совершения правонарушения. Такой существенный временной промежуток в 11 месяцев дает основание предположить или форс-мажор, или указывает на попытки подсудимого и его адвокатов максимально затянуть дело в расчете на отмену его рассмотрения «по сроку давности».

Но тактика не сработала, хотя в своей жалобе водитель утверждал, что сотрудники ГАИ неправильно его проинформировали о порядке прохождения медосвидетельствования с помощью алкотестера. Якобы они должны были сделать это перед требованием «дунуть» в трубочку. Суд указал, что полицейский должен объяснить порядок процедуры после согласия водителя, но так как он отказался, то и жаловаться у него нет оснований.

Кроме того, водитель не подписал документы по факту правонарушения, и ему якобы не выдали на руки копию протокола. Но запись с видеокамеры в патрульном автомобиле зафиксировала, как гражданин не только внимательно изучает составленные инспектором процессуальные документы, но и фотографирует их. И только потом отказывается подписать их и получить свои экземпляры.

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Также ГАИ предоставили в суд документ, подтверждающий, что копии протоколов-постановлений были отправлены автовладельцу почтой. В итоге Верховный суд оставил в силе решение первой инстанции по лишению водителя прав на 1,5 года и штрафа в 30 тыс. рублей. Другими словами, даже если нарушитель не подпишет протокол, избежать наказания за нарушение ПДД ему не удастся.

Источник: auto.rambler.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 206
04.01.2025 
Фото:АГН «Москва»
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