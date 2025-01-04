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Спустя 35 лет простоя спорткар выпуска 1967 года снова готов к участию в гонках

Спорткар Chevrolet Camaro Z28 ограниченной серии выставят на торги в 2025 году

Гоночный Chevrolet Camaro Z28 1967 года 18 января 2025 года выставит на торги аукционный дом Mecum.

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Это купе – чемпион североамериканской кузовной серии Trans-Am сезона 1968, оно неоднократно завоевывало награды в гонках исторических автомобилей и конкурсах элегантности. О стоимости лота пока нет информации.

Chevrolet Camaro Z28
Chevrolet Camaro Z28

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Chevrolet выпустил Camaro Z28 1967 модельного года ограниченной серией в 602 экземпляра. Одну из этих машин подготовил для гонок Марк Донохью – будущий победитель «500 миль Индианаполиса. Этот экземпляр гоночного автомобиля известен как The Lightweight («Облегченный»), для снижения его массы создатели пошли на различные уловки, а на контрольное взвешивание перед заездами отправляли другие машины.

Chevrolet Camaro Z28
Chevrolet Camaro Z28

Для выступлений в сезоне 1968 года купе не допустили к соревнованиям, и его замаскировали, использовав альтернативные радиаторную решетку и задние фонари.

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Под капотом спорткара стоит 550-сильный мотор V8 объемом 4,95 л с двумя карбюраторами, алюминиевым впуском и 4-ступенчатой механикой. Салон выдержан в минималистичном стиле без отделки – единственное кресло и каркас безопасности.

В коллекции нынешнего владельца спорткар находился последние 35 лет, за это время машину несколько раз реставрировали, на текущий момент она полностью исправна и готова к заездам.

Источник: mecum.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Mecum Ructions
Количество просмотров 411
04.01.2025 
Фото:Mecum Ructions
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