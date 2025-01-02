Кабина будущего от LG будет понимать не только дорогу, но и эмоции водителя

LG Electronics представит новую технологию AI In-Vehicle Experience на CES 2025

LG Electronics в очередной раз подтвердила свой статус инноватора, показав концепцию AI In-Vehicle Experience – умную кабину будущего, которая обещает революцию в нашем представлении об автомобильных поездках.

В основе этой революционной технологии лежат две системы, основанные на визуальном искусственном интеллекте: система мониторинга водителя (DMS) и система мониторинга водителя и салона (DIMS).

AI In-Vehicle Experience by LG Electronics

DMS, словно внимательный собеседник, следит за состоянием водителя в реальном времени. Анализируя выражение лица, сердечный ритм и другие физиологические показатели, система способна распознать усталость, стресс, резкую смену настроения и даже потенциальные проблемы со здоровьем.

DIMS расширяет возможности мониторинга, охватывая весь салон автомобиля. Система контролирует, пристегнуты ли ремни безопасности, анализирует общую атмосферу и адаптирует окружающую среду под нужды пассажиров. Интеллектуальное управление климат-контролем и освещением создает идеальный микроклимат, учитывая индивидуальные предпочтения.

Но возможности AI In-Vehicle Experience этим не ограничиваются. Система предлагает беспрецедентный уровень персонализации, превращая каждую поездку в уникальный опыт. Индивидуально настроенные маршруты, учитывающие пробки и дорожную обстановку в режиме реального времени, информация о ближайших объектах инфраструктуры – все это делает путешествие максимально комфортным и эффективным.

Одной из самых впечатляющих функций кабины является перевод дорожных знаков в реальном времени. Путешествуя за границей, вы больше не будете испытывать дискомфорт, пытаясь расшифровать незнакомые символы. Система автоматически переведет текст на ваш родной язык.

AI In-Vehicle Experience by LG Electronics

LG также уделила внимание эмоциональной составляющей взаимодействия с автомобилем. Анимированные смайлы на дисплее отражают эмоциональное состояние водителя, добавляя элемент интерактивности и «очеловечивая» автомобиль.

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Источник: ITHome