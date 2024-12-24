Логистика налажена, склады готовы: автозавод в 2025 году приступит к сборке авто

Завод «ПСМА» Рус в Калуге намерен в 2025 году выпустить 60 тысяч Great Wall

Калужский автозавод «ПСМА Рус» (принадлежит концерну Stelantis через французский альянс Peugeot-Citroen) намерен выпустить в 2025 году 50 тысяч автомобилей марки Great Wall. Об этом СМИ сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Речь идет о нескольких моделях Haval, некоторые из которых пока не появились на авторынке России. Не исключено, что одним из них будет китайский кроссовер Haval M6.

«Собеседник подчеркнул, что под контрактную сборку автомобилей в Калуге китайская компания уже провела подготовку, включающую резервирование логистических и складских мощностей на 50 тыс. машинокомплектов», – цитируют СМИ источник.

В планах завода в Калуге – производить ежегодно не менее 100 тыс. автомобилей.

Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша ранее сообщал, что компания «Автомобильные технологии» (арендует мощности «ПСМА Рус») планирует наладить в 2025 году сборку кроссовера Haval M6. Шапша подчеркнул, что производственных мощностей предприятия хватит для производства до 100 тысяч автомобилей в год. Это значит, что Great Wall в следующем году загрузит наполовину предприятие выпуском своих моделей.

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Источник: auto.mail.ru