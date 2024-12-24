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Жить стали лучше: в России растут продажи люксовых автомобилей

Автостат: Rolls-Royce Cullinan стал самым продаваемым авто класса люкс в ноябре

Продажи автомобилей сегмента Luxury в России выросли по итогам ноября на 34% и достигли показателя 43 проданных экземпляра, это больше, чем за аналогичный период прошлого года (32 шт.). Такой статистикой поделились специалисты аналитического агентства «Автостат».

Причем, по словам аналитиков, такая динамика роста в этом сегменте авторынка наблюдается на протяжении пяти последних месяцев. Самым популярным люксовым брендом в ноябре стал Rolls-Royce – таких машин куплено в количестве 19 экземпляров. Второе место занимает марка Bentley с показателем 10 проданных единиц, затем идет Lamborghini (9 шт.). Также в ноябре на рынке России реализовали четыре новых Ferrari и одну модель Maserati.

Rolls-Royce Cullinan
Rolls-Royce Cullinan

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Что касается модельного рейтинга, то Lamborghini Urus утратил свои позиции в рейтинге люксовых автомобилей, которого он достиг в октябре. В ноябре этот титул перешел Rolls-Royce Cullinan (10 реализованных экз.). Затем идут Lamborghini Urus и Bentley Bentayga (9 и 6 шт. соответственно). Всего за 11 месяцев нынешнего года в России реализовано 499 новых люксовых автомобилей – на 22% больше, чем за период с января по ноябрь 2023 года.

Источник: autostat.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Rolls-Royce
Количество просмотров 23
24.12.2024 
Фото:Rolls-Royce
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