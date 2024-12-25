Хорошо знакомый неубиваемый «американец» предлагают дешевле Lada Vesta

Новые седаны Chevrolet Cobalt продают в России по цене от 1,5 млн рублей

Для тех, кто ищет недорогой и надежный седан с минимальными рисками поломок, стоит учесть, что в Россию по параимпорту продолжают поступать новые Chevrolet Cobalt.

Chevrolet Cobalt

В декабре на одном из популярных классифайдов выставлено около десяти таких автомобилей по цене от 1 500 000 рублей. Для сравнения, даже базовая Lada Vesta 2024 года стоит дороже — от 1 525 000 рублей.

За 1 500 000 рублей частное лицо из Хабаровска предлагает новый Chevrolet Cobalt с 1,5-литровым атмосферником мощностью 106 л.с. и 6-ступенчатым автоматом.

Судя по фото в объявлении, автомобиль оборудован двумя фронтальными подушками безопасности, штатной аудиосистемой и кондиционером.

В Оренбурге такой автомобиль с автоматической коробкой передач стоит 1 770 000 рублей, а машины с МКП оценены в 1 599 000 и 1 827 000 рублей соответственно.

Также новые Cobalt можно найти в Воронеже, Саратове и Белгороде, н6о там они стоят дороже 1 830 000 рублей.

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Источник: «Автоновости дня»