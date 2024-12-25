Хорошо знакомый неубиваемый «американец» предлагают дешевле Lada Vesta

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Новые седаны Chevrolet Cobalt продают в России по цене от 1,5 млн рублей

Для тех, кто ищет недорогой и надежный седан с минимальными рисками поломок, стоит учесть, что в Россию по параимпорту продолжают поступать новые Chevrolet Cobalt.

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Chevrolet Cobalt
Chevrolet Cobalt

В декабре на одном из популярных классифайдов выставлено около десяти таких автомобилей по цене от 1 500 000 рублей. Для сравнения, даже базовая Lada Vesta 2024 года стоит дороже — от 1 525 000 рублей.

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За 1 500 000 рублей частное лицо из Хабаровска предлагает новый Chevrolet Cobalt с 1,5-литровым атмосферником мощностью 106 л.с. и 6-ступенчатым автоматом.

Судя по фото в объявлении, автомобиль оборудован двумя фронтальными подушками безопасности, штатной аудиосистемой и кондиционером.

В Оренбурге такой автомобиль с автоматической коробкой передач стоит 1 770 000 рублей, а машины с МКП оценены в 1 599 000 и 1 827 000 рублей соответственно.

Также новые Cobalt можно найти в Воронеже, Саратове и Белгороде, н6о там они стоят дороже 1 830 000 рублей.

Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 5
25.12.2024 
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Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Chevrolet Cobalt  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.
Недостатки:
Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.
Комментарий:
Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.
+5