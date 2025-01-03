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Будьте осторожнее: в этом регионе наибольшее число водителей ездят без страховки

Автоэксперт Иванов: 34% водителей Махачкалы отказываются от покупки полиса ОСАГО

По данным, предоставленным директором по развитию бизнеса Exodrive Юрием Ивановым, доля автомобилистов без ОСАГО в России колеблется в пределах 10-15%.

В Москве, где уровень доходов населения традиционно выше, без полиса ездят около 8% водителей. В Екатеринбурге этот показатель немного выше – 9%, а в Новосибирске достигает 10%. Во Владивостоке каждый восьмой автовладелец рискует, передвигаясь без страховки. Абсолютным лидером по количеству водителей без ОСАГО стала Махачкала с ошеломляющим показателем в 34%.

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Такая статистика вызывает серьезную озабоченность. Ведь езда без ОСАГО – это не только нарушение закона, влекущее за собой штраф, но и огромный риск для самого водителя и окружающих. В случае ДТП все расходы по возмещению ущерба лягут на плечи виновника, что может привести к серьезным финансовым проблемам.

Отдельно стоит упомянуть о ситуации в сфере такси. По словам Юрия Иванова, более половины водителей таксопарков не оформляют полис с отметкой «такси».

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В настоящее время в России тестируется система автоматической проверки наличия полисов ОСАГО с помощью камер дорожного контроля. Перспектива постоянных штрафов, выписываемых автоматически, должна повысить ответственность водителей и стимулировать оформление полиса.

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Источник: Газета.Ru

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 149
03.01.2025 
Фото:Depositphotos
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