Может ли хозяин машины присутствовать при сервисных работах: ответ эксперта

«Рольф»: собственник авто сам решает, присутствовать ли при сервисных работах

Решение о присутствии при выполнении работы на сервисе зависит от предпочтений клиента и уровня доверия к СТО, отмечает директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

Среди плюсов присутствия она назвала возможность убедиться, что все работы выполняются в соответствии с заказом. Наблюдая за процессом ремонта, можно побольше узнать о своем автомобиле и необходимых процедурах обслуживания. Сотрудник сервиса сможет сразу же дать ответы на вопросы, появляющиеся у клиента в процессе.

Собственнику машины стоит обратить внимание на то, какие детали используют при ремонте, наведен ли порядок в рабочей зоне. Также следует проверить, что все запчасти и работы, указанные в документации, соответствуют результату, сказала Трушкова. В конце можно провести тест-драйв, чтобы проверить качество выполненной работы.

Отсутствие заказчика при проведении работ также имеет свои плюсы, среди которых, например, экономия времени.

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Источник: Российская газета