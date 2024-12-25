Минпромторг предупредил, что 2025 год для российского авторынка будет трудным

Минпромторг: объем рынка в 2025 году должен составить 1 млн 577 тыс. автомобилей

Автопром остается одной из ключевых отраслей для России. О том, чего ожидать от продаж и производства автомобилей в России в 2025 году, рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов.

За 11 месяцев 2024 года продажи автомобилей в России остаются на положительном уровне – реализовано более 1,689 млн машин, что на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продажи отечественных авто увеличились на 30%, превысив 754 тыс. единиц.

Однако в ноябре, по сравнению с рекордным октябрем, наблюдается существенное снижение – на 27% в месяц. Таким образом, в конце года мы видим замедление динамики спроса, снижение активности на рынке автокредитования и потребительской активности.

Тем не менее, объем производства автомобилей всех сегментов по итогам 2024 года превысит 950 тыс. автомобилей, что на 13% выше целевого показателя на 2024 год и на 31% больше, чем в 2023 году.

Но 2025 год будет более трудным для российской автомобильной отрасли, отметил министр. Усиливающееся внешнее санкционное давление и изменения в макроэкономической ситуации требуют от производителей гибкости и адаптации.

Прогнозируемый объем рынка на 2025 год – 1 млн 577 тыс. автомобилей. Из этого числа около 1,3 млн единиц составят легковые, а менее 100 тыс. – легкие коммерческие автомобили. Прогноз по объемам производства на следующий год – почти 1,1 млн автомобилей.

Однако, как отметил Алиханов, на достижение этих показателей окажут существенное влияние макроэкономические факторы и уровень платежеспособного спроса.

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Источник: ТАСС