Беспилотные грузовые поезда функционируют в пределах ж/д станций — РЖД

В Минтрансе допускают создание в России беспилотных поездов для перевозки грузов

Создание в ближайшем будущем в России беспилотных поездов для перевозки грузов по стране вполне возможно. Об этом заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

«Вполне возможно. Это формирование грузовых поездов, маневровые локомотивы. Они уже работают на наших железных дорогах, в пределах железнодорожных станций», – подчеркнул глава Минтранса.

Напомним, Российские железные дороги в августе 2024 года запустили первый пассажирский электропоезд «Ласточка», оснащенный третьим уровнем автоматизации. Речь идет о том, что машинист присутствует в кабине, но только для контроля, при этом он может взять управление поездом в любое время в случае необходимости.

Запуск частично беспилотной «Ласточки» состоялся на Московском центральном кольце (МЦК). В пресс-службе РЖД отметили, что до конца 2024 года холдинг планирует завершить испытания бортовых систем и технического зрения для полностью беспилотного поезда.

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Источник: tass.ru