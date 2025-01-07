В 2025 году стоимость «автогражданки» вырастет на 20% – объясняем для кого

В РСА рассказали для каких водителей вырастет цена полиса ОСАГО в 2025 году

Никаких предпосылок к изменению стоимости страхового полиса ОСАГО в 2025 году не предвидится. Об этом заявил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Средняя стоимость полиса ОСАГО по России в ноябре 2024 года составила 7539 рублей, это на 4,6% ниже, чем в 2023 году. А общая сумма страховых выплат за 11 месяцев 2024 года достигла 174,2 млрд. рублей – на 13,8% выше показателей годом ранее.

«Мы не видим пока увеличения стоимости полиса ОСАГО. На рынке хорошая конкуренция. Клиентам дают хорошие скидки. Справочники запчастей меняются, но существенно на цену полиса это тоже не повлияло. До введения в марте новых справочников никаких серьёзных изменений не планируется точно», – выразил мнение глава РСА.

Стоимость полиса ОСАГО для легковых автомобилей могут изменить, причем существенно, справочники запчастей, информация в которых обновляется каждые три месяца. Цены на запчасти пересматриваются по каждой марке и модели, в 2024 году больше всего подорожали детали для автомобилей из Европы и Японии, а цена на запчасти для машин из Китая, напротив, снизились, хоть и незначительно, уточнили в РСА.

При этом для некоторых категорий водителей цена ОСАГО увеличится, несмотря на изменения справочников. В частности, на 20% подорожает страховка для мототехники и грузовиков, на 11,6% – для общественного транспорта. Для мотоциклистов тарифный коридор расширят в обе стороны на фоне введения новых коэффициентов по мощности мотоцикла и по возрасту-стажу водителя.

Подорожает примерно на 36% стоимость ОСАГО без ограничений числа водителей (коэффициент возрастет с 2,32 до 3,16). Кроме того, увеличатся некоторые региональные коэффициенты: страховщики намерены снизить показатели для крупных городов и повысить для небольших населенных пунктов.

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Источник: auto.ru