Более 2 миллионов пассажиров перевез сервис «По пути» за все время работы

Ликсутов: Более 650 тыс. пассажиров воспользовались сервисом «По пути» в 2024 году

Сервисом перевозок по требованию «По пути» в 2024 году воспользовались более 650 тыс. пассажиров. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С октября 2021 года сервис «По пути» начал функционировать в ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа – Новая Москва). В настоящее время сервис охватил не только центр Москвы, но и удаленные районы столицы. А с конца 2022 года работа сервиса стартовала на территории Инновационного центра «Сколково».

В рамках «По пути» пассажирам обеспечены комфортные и безопасные поездки в ТиНАО и Инновационном центре «Сколково»:

Заказ автобусов через приложение «Московский транспорт» в нужную точку;

USB-зарядки, столики и индивидуальное освещение в салоне;

Системы видеонаблюдения и климат-контроля;

Системы контроля дистанции и экстренного торможения.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

— Сервис перевозок по требованию «По пути» работает по принципу такси, но с тарифами, как в наземном городском транспорте при оплате банковской картой. За все время работы с 2021 года комфортные автобусы малого класса перевезли более 2 млн пассажиров. Продолжаем развивать транспортную систему в удаленных от центра районах столицы по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.

На сегодняшний день 50 автобусов малого класса ежедневно перевозят пассажиров пяти поселений ТиНАО, включая Сосенское, Воскресенское, Филимонковское, Десеновское и Рязановское, до станций метро «Прокшино» и «Бунинская аллея», станций МЦД Силикатная и Щербинка.

В будние дни 10 автобусов доставляют пассажиров от ИЦ «Сколково» до станции МЦД Сколково. Ежедневно вместе с «По пути» ездят порядка двух тысяч пассажиров.

На комфортном транспорте можно безопасно добраться социальных объектов, жилых кварталов и других точек притяжения в пределах зон действия сервиса. Причем совершать поездки можно между любыми остановками, всего пассажирам доступно более 300 остановок у станций ж/д каркаса, жилых домов, школ, поликлиник, библиотек, парков и т.д.

Уникальность сервиса «По пути» заключается в том, что он функционирует исключительно на отечественном программном обеспечении. Благодаря этому девайс можно улучшать и развивать с целью эффективности. Примечательно, что для перевозок используются автобусы малого класса. Они обладают высокой маневренностью и могут проехать по узким дорогам, где невозможно использовать технику большого или большого класса.

Чтобы заказать машину на конкретно выбранную остановку, пассажирам нужно воспользоваться мобильным приложением «Московский транспорт». Таким образом работа сервис схожа со службой перевозок такси, оплату за поездку можно внести посредством банковской карты, привязанной к приложению «Московский транспорт». Причем стоимость поездки такая же, как и во всем городском транспорте по банковской карте, а для школьников, студентов и пенсионеров действует льготный проезд по карте москвича.

Власти Москвы позаботились также о безопасности и комфорте пассажиров во время поездок: в салоне автобусов – удобные эргономичные кресла, столики и индивидуальное освещение, есть USB-зарядки для гаджетов. В салоне поддерживается оптимальная температура благодаря системе климат-контроля, а безопасность пассажирам обеспечивают системы видеонаблюдения, контроля дистанции и экстренного торможения.

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Источник: пресс-служба Дептранса