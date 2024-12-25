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УАЗ серьезно модернизирует коробку передач

УАЗ доработает китайскую МКП на моделях Патриот, Пикап и Профи

С первого квартала 2025 года Ульяновский автозавод начнёт устанавливать на свои модели модернизированную версию текущей пятиступенчатой механической коробки передач.

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Об этом сообщило корпоративное издание предприятия — газета Панорама УАЗ.

Основные изменения коснутся конструкции механизма переключения передач. На его нижнюю часть будет нанесен дополнительный слой герметика, а на шток установят дополнительные кольца, которые обеспечат лучшую фиксацию манжеты и повысят надежность работы системы. Также на боковую крышку коробки будет установлен сапун для сброса давления, что поможет избежать избыточного давления внутри коробки передач.

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С 2022 года все модели Патриот, Пикап и Профи оснащаются пятиступенчатой механической коробкой передач китайского производства от компании BAIC.

Внесенные доработки направлены на улучшение качества и устранение проблемы с течью масла через верхнюю крышку механизма переключения передач, которая была слабым местом в этой коробке.

Недавно УАЗ модернизировал производство штамповой оснастки на машинах семейства СГР («буханки»).

Источник: газета Панорама УАЗ

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Алексеева Елена
Количество просмотров 17
25.12.2024 
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