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Эти машины практически никогда не ломаются — топ-10 на вторичном рынке

Audi A3 возглавила рейтинг самых надежных машин с пробегом по версии WhatCar

Седан Audi A3 признан экспертами авторитетного ресурса WhatCar самой надежной машиной на вторичном рынке.

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Представительский седан компактного класса Audi A3 впечатляет продуманным салоном, при отделке которого использованы исключительно высококачественные материалы. Кроме того, модель отличают разнообразие моторов и безупречная репутация в части надежности.

Audi A3
Audi A3

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Согласно опросу WhatCar, ни один владелец Audi A3 не столкнулся с какими-либо проблемами или поломками автомобиля. Владельцы бензинового варианта советуют обратить внимание на версию с 1,5-литровым 148-сильным двигателем, а любителям дизельных моторов – на 2-литровый агрегат мощностью 148 л.с.

Второе место в рейтинге самых надежных автомобилей с пробегом занимает корейский кроссовер Kia Sportage с дизельным мотором. Его ценят не только за просторный и удобный салон, но и за оптимальное соотношение цена-качество. Ни один владелец Kia Sportage также не отметил неполадок или поломок, хотя в качестве недостатков назвали шумный дизельный мотор, не всегда корректное управление и отсутствие функции аварийного торможения в некоторых комплектациях. При этом отмечается впечатляющая экономичность дизельного двигателя объемом 1,7 л мощностью 114 л.с.

Kia Sportage
Kia Sportage

Замыкает топ-3 японский кроссовер Lexus NX предыдущего поколения, отмеченный за уникальные характеристики надежности: только 2% владельцев столкнулись с поломками в 2023 году, а в 2024 году не пожаловался вообще ни один хозяин машины. Рейтинг надежности Lexus NX составляет 99,6%, при этом его критикуют за высокую цену и неудобную информационно-развлекательную систему.

Надежность Mercedes-Benz SL предыдущего поколения эксперты оценили на уровне 99,1%. Модель производит впечатление широким ассортиментом моторов, высоким качеством отделки салона и изысканным дизайном. Самыми предпочтительными автовладельцы называют модели версии SL350 и SL400 с бензиновыми моторами.

Lexus NX
Lexus NX

Еще одна модель Lexus – CT – тоже вошла в топ-5 самых надежных машин с пробегом. Рейтинг надежности этого компактного гибридного хэтчбека эксперты оценили в 98,9%. Из плюсов: богатое оснащение, высокий уровень надежности, экономичность топлива, из минусов – шумный мотор и на низких, и на высоких скоростях.

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В топ-10 самых надежных автомобилей с пробегом вошли также:

  • Lexus RX 2009-2016 гг.;
  • Honda Civic (бензиновая версия);
  • Lexus RX 2016-2022 гг.;
  • Mazda CX-5;
  • Toyota Auris.

Источник: whatcar.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | Audi | KIA | Lexus
Количество просмотров 25
25.12.2024 
Фото:Depositphotos | Audi | KIA | Lexus
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