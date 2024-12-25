Эти машины практически никогда не ломаются — топ-10 на вторичном рынке

Audi A3 возглавила рейтинг самых надежных машин с пробегом по версии WhatCar

Седан Audi A3 признан экспертами авторитетного ресурса WhatCar самой надежной машиной на вторичном рынке.

Представительский седан компактного класса Audi A3 впечатляет продуманным салоном, при отделке которого использованы исключительно высококачественные материалы. Кроме того, модель отличают разнообразие моторов и безупречная репутация в части надежности.

Audi A3

Согласно опросу WhatCar, ни один владелец Audi A3 не столкнулся с какими-либо проблемами или поломками автомобиля. Владельцы бензинового варианта советуют обратить внимание на версию с 1,5-литровым 148-сильным двигателем, а любителям дизельных моторов – на 2-литровый агрегат мощностью 148 л.с.

Второе место в рейтинге самых надежных автомобилей с пробегом занимает корейский кроссовер Kia Sportage с дизельным мотором. Его ценят не только за просторный и удобный салон, но и за оптимальное соотношение цена-качество. Ни один владелец Kia Sportage также не отметил неполадок или поломок, хотя в качестве недостатков назвали шумный дизельный мотор, не всегда корректное управление и отсутствие функции аварийного торможения в некоторых комплектациях. При этом отмечается впечатляющая экономичность дизельного двигателя объемом 1,7 л мощностью 114 л.с.

Kia Sportage

Замыкает топ-3 японский кроссовер Lexus NX предыдущего поколения, отмеченный за уникальные характеристики надежности: только 2% владельцев столкнулись с поломками в 2023 году, а в 2024 году не пожаловался вообще ни один хозяин машины. Рейтинг надежности Lexus NX составляет 99,6%, при этом его критикуют за высокую цену и неудобную информационно-развлекательную систему.

Надежность Mercedes-Benz SL предыдущего поколения эксперты оценили на уровне 99,1%. Модель производит впечатление широким ассортиментом моторов, высоким качеством отделки салона и изысканным дизайном. Самыми предпочтительными автовладельцы называют модели версии SL350 и SL400 с бензиновыми моторами.

Lexus NX

Еще одна модель Lexus – CT – тоже вошла в топ-5 самых надежных машин с пробегом. Рейтинг надежности этого компактного гибридного хэтчбека эксперты оценили в 98,9%. Из плюсов: богатое оснащение, высокий уровень надежности, экономичность топлива, из минусов – шумный мотор и на низких, и на высоких скоростях.

В топ-10 самых надежных автомобилей с пробегом вошли также:

Lexus RX 2009-2016 гг.;

Honda Civic (бензиновая версия);

Lexus RX 2016-2022 гг.;

Mazda CX-5;

Toyota Auris.

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Источник: whatcar.com