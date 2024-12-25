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Цену ОСАГО хотят «отпустить» — страховщики выступают за свободный тариф

Глава ВСС Уфимцев: Страховщики обсудят с госорганами повышение лимита по ОСАГО

Рынок ОСАГО в России за последние шесть лет достиг своего максимального развития и теперь нуждается в реформе. Поэтому цену обязательной «автогражданки» нужно «отпустить», определив максимальное значение полиса. Таким мнением поделился глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

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Представители страховых компаний в 2025 году обсудят с государственными структурами повышение лимита выплат по страховому полису ОСАГО. Например, в части увеличения выплаты при нанесении ущерба жизни и здоровью – до 2 млн рублей. Это может спровоцировать повышение цены полиса на 15-20%, но при этом суммы выплат вырастут сразу в четыре раза, подчеркнул Уфимцев.

«Повышение порога по ущербу имуществу в 400 тыс. мы также обсудим. Но для начала хотелось бы дождаться стабилизации цен на запчасти», – подчеркнул глава ВСС.

Уфимцев уточнил, что в настоящее время только 3% аварий требуют выплаты больше, чем лимит по ОСАГО в 400 тысяч рублей. При этом увеличение порога приведет к подорожанию полиса для всех автовладельцев.

«Мы ждали, когда остановится тренд роста цен на запчасти, однако, судя по всему, и в следующем году будут колебания», – резюмировал Уфимцев.

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Напомним, согласно статистике Российского союза автостраховщиков, средняя выплата компенсации по страховому полису ОСАГО в России в ноябре составила 99,93 тыс. рублей – это на 10,4% больше, чем в 2023 году.

Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 11
25.12.2024 
Фото:АГН «Москва»
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