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«Японец» в великолепном исполнении вышел на рынок Китая — известна цена
В КНР стартовали продажи «великолепной» Toyota...

«Японец» в великолепном исполнении вышел на рынок Китая — известна цена

В КНР стартовали продажи «великолепной» Toyota Camry с двумя вариантами мотора

Старт продаж лимитированной версии Toyota Camry состоялся на рынке Китая. Выпуск автомобилей с названием Glorious Edition («Великолепное исполнение») наладили на совместном предприятии GAC-Toyota.

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Toyota Camry Glorious Edition
Toyota Camry Glorious Edition

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У Toyota Camry в исполнении Glorious Edition более спортивный экстерьер и богатое оснащение. Кузов автомобиля окрашен в серый матовый цвет, а все эмблемы, шильдики и решетка радиатора – в черный. Новинка получила сплиттер в передней части, диффузор и спойлер сзади, а также 19-дюймовые колесные диски.

Салон седана отделан вельветом и натуральной кожей, внутри стоят два 12,3-дюймовых экрана, проекционный дисплей, аудиосистема Dynaudio и 64-цветная атмосферная подсветка.

Toyota Camry Glorious Edition
Toyota Camry Glorious Edition

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Для китайского рынка новая версия Toyota Camry предлагается в двух вариантах силового агрегата: традиционный бензиновый мотор, а также гибрид на базе 2,0- и 2,5-литровых безнаддувных агрегатов. Цена на Toyota Camry в исполнении Glorious Edition в Китае стартует от 202 800 юаней (порядка 2,8 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Toyota
Количество просмотров 13
25.12.2024 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Camry (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Недостатки:
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Комментарий:
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.
-13