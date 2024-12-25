«Японец» в великолепном исполнении вышел на рынок Китая — известна цена

В КНР стартовали продажи «великолепной» Toyota Camry с двумя вариантами мотора

Старт продаж лимитированной версии Toyota Camry состоялся на рынке Китая. Выпуск автомобилей с названием Glorious Edition («Великолепное исполнение») наладили на совместном предприятии GAC-Toyota.

Toyota Camry Glorious Edition

У Toyota Camry в исполнении Glorious Edition более спортивный экстерьер и богатое оснащение. Кузов автомобиля окрашен в серый матовый цвет, а все эмблемы, шильдики и решетка радиатора – в черный. Новинка получила сплиттер в передней части, диффузор и спойлер сзади, а также 19-дюймовые колесные диски.

Салон седана отделан вельветом и натуральной кожей, внутри стоят два 12,3-дюймовых экрана, проекционный дисплей, аудиосистема Dynaudio и 64-цветная атмосферная подсветка.

Toyota Camry Glorious Edition

Для китайского рынка новая версия Toyota Camry предлагается в двух вариантах силового агрегата: традиционный бензиновый мотор, а также гибрид на базе 2,0- и 2,5-литровых безнаддувных агрегатов. Цена на Toyota Camry в исполнении Glorious Edition в Китае стартует от 202 800 юаней (порядка 2,8 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

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Источник: avtonovostidnya.ru