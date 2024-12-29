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Раскрыт вред «пенсионерского» стиля езды для мотора машины

Эксперт «За рулем» Ревин пояснил, чем вреден для авто «пенсионерский» стиль езды

Эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин в своем материале рассказал, почему «пенсионерский» стиль езды вреден для мотора. Он пояснил, что современные коробки передач способствуют работе мотора с большой нагрузкой и малыми оборотами, но такой режим не продлевает его жизнь.

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Мнение эксперта

Алексей Ревин, эксперт журнала «За рулем»:

Нагружены детали кривошипно-шатунного механизма и велико давление поршня на стенку цилиндра. И все это в условиях, когда масляный насос имеет небольшую производительность. Это грозит быстрым протиранием антифрикционного слоя на вкладышах коленвала, да и на поршнях тоже.

Для увеличения ресурса мотору нужно периодическое повышение оборотов для очистки камер сгорания и свечей зажигания от нагара. Большой объем отработавших газов, который бывает только на высоких оборотах, полезен и для прочистки элементов турбокомпрессора, пояснил эксперт.

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Для этого нужно выехать на свободную магистраль и как минимум полчаса ехать при оборотах мотора (бензинового) выше пяти тысяч. При скорости около 100 км/ч в случае с МКП необходимо двигаться на четвертой передаче, на машине с АКП нужно выбрать ручной режим управления и переключиться на одну или две передачи ниже, рассказал специалист.

Ревин пояснил, что все эти рекомендации актуальны для водителей, выбирающих спокойный стиль езды, но желающих продлить жизнь мотора своей машины.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 19
29.12.2024 
Фото:freepik / senivpetro
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