Раскрыт вред «пенсионерского» стиля езды для мотора машины

Эксперт «За рулем» Ревин пояснил, чем вреден для авто «пенсионерский» стиль езды

Эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин в своем материале рассказал, почему «пенсионерский» стиль езды вреден для мотора. Он пояснил, что современные коробки передач способствуют работе мотора с большой нагрузкой и малыми оборотами, но такой режим не продлевает его жизнь.

Мнение эксперта

Алексей Ревин, эксперт журнала «За рулем»:

– Нагружены детали кривошипно-шатунного механизма и велико давление поршня на стенку цилиндра. И все это в условиях, когда масляный насос имеет небольшую производительность. Это грозит быстрым протиранием антифрикционного слоя на вкладышах коленвала, да и на поршнях тоже.

Для увеличения ресурса мотору нужно периодическое повышение оборотов для очистки камер сгорания и свечей зажигания от нагара. Большой объем отработавших газов, который бывает только на высоких оборотах, полезен и для прочистки элементов турбокомпрессора, пояснил эксперт.

Для этого нужно выехать на свободную магистраль и как минимум полчаса ехать при оборотах мотора (бензинового) выше пяти тысяч. При скорости около 100 км/ч в случае с МКП необходимо двигаться на четвертой передаче, на машине с АКП нужно выбрать ручной режим управления и переключиться на одну или две передачи ниже, рассказал специалист.

Ревин пояснил, что все эти рекомендации актуальны для водителей, выбирающих спокойный стиль езды, но желающих продлить жизнь мотора своей машины.

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