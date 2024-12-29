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Уникальный европейский кроссовер продают в России: это последний официальный экземпляр

В РФ продают последний официальный Bentley Bentayga Speed за 57,5 млн рублей

Заявленный как последний из своей линейки, Bentayga Speed не просто повторяет успехи предшественников, он возводит планку на недосягаемую высоту.

Bentley Bentayga Speed
Bentley Bentayga Speed

Сердцем этого зверя является легендарный 6,0-литровый бензиновый двигатель W12 с двойным турбонаддувом. Эта мощь выражается в 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента.

Bentley Bentayga Speed
Bentley Bentayga Speed

Восьмиступенчатая коробка плавно и точно переключает передачи, передавая всю мощь на четыре колеса благодаря системе полного привода. Разгон до 100 км/ч всего за 3,9 секунды. Автомобиль может разгоняться до максимальной скорости 306 км/ч.

Интерьер Bentley Bentayga Speed
Интерьер Bentley Bentayga Speed
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Эта комплектация получила эксклюзивные шильдики, декоративные элементы и расширенные возможности персонализации.

За автомобиль просят 57,5 млн рублей.

Источник: Тарантас Ньюс

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Лежнин Роман
Фото:Bentley
Количество просмотров 19
29.12.2024 
Фото:Bentley
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