В России в 2025 году появятся 2 новинки: кроссовер и внедорожник

SWM анонсировала для России обновленный G01F, G03F и производство на «Автоторе»

Итало-китайская марка SWM, которая дебютировала на российском рынке в 2024 году, анонсировала 2 новинки, которые поступят в продажу в 2025 году.

SWM G03F (Tiger)

Одной из них станет обновленный кроссовер G01F c улучшенным салоном и более мощным двигателем. На данный момент этот кроссовер доступен только с турбомотором 1.5 мощностью 139 л.с. и семиступенчатым «роботом».

Также в мае-июне ожидается выход среднеразмерного внедорожника SWM G03F (Tiger), который сейчас находится на этапе сертификации.

Кроме того, компания рассматривает возможность организации производства полного цикла на мощностях калининградского «Автотора» с годовым объемом до 40 тысяч автомобилей.

На российском рынке марка уже представлена кроссоверами G01 (от 1 416 000 рублей), G01F (от 1 536 000 рублей) и G05 Pro (от 1 596 000 рублей).

SWM (Speedy Working Motors) принадлежит китайской группе Shineray. Бренд был основан в 2016 году, но свою историю ведет от итальянской компании Sironi Vergani Vimercate Milano (SV.VM), ликвидированной в 1984 году. Права на марку были приобретены в 2014 году, и хотя изначально планировалось возобновить производство мотоциклов, завод был продан MV Agusta, а бренд трансформировался в автомобильный.

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Источник: Motor.ru