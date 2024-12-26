В России появился новый большой японский кроссовер: мотор 5 л, 10АКП и полный привод

Новый кроссовер Honda Pilot предлагают по цене от 8 млн рублей

В России снова доступен кроссовер Honda Pilot, который регулярно занимает высокие позиции в рейтингах надежности. Это модель последнего, четвертого поколения, которую можно заказать по цене от 7 982 000 рублей. Понятно, что автомобиль завозят неофициально, по альтернативным схемам.

Honda Pilot

Согласно объявлениям на одном из автоклассифайдов, для заказа доступны пять автомобилей 2024 года выпуска, которые могут привезти в Москву.

Самая простая версия, оцениваемая в 7 982 000 рублей, представлена в базовой комплектации Sport с тканевым салоном и аналоговой приборной панелью.

Более оснащенная версия Trailsport обойдется в 8 299 000 рублей. Она отличается контрастной оранжевой прострочкой в отделке интерьера, кожаными сиденьями, усиленной подвеской с увеличенным клиренсом, системой кругового обзора TrailWatch с камерами и внедорожным режимом TrailMode, который позволяет уверенно преодолевать сложные участки дороги, включая песок, грязь и камни.

Следующая версия Touring обойдется в 8 412 000 рублей, а топовая комплектация Black Edition стоит уже 9 147 600 рублей. Black Edition отличается эксклюзивным дизайном и натуральной кожей в интерьере, у нее полностью цифровая приборная панель и максимальный уровень оснащения.

Под капотом Honda Pilot,5-литровый бензиновый мотор V6 DOHC i-VTEC с непосредственным впрыском, мощностью 285 л.с. Он работает в связке с десятиступенчатым автоматом и интеллектуальной системой полного привода i-VTM4.

Электромобиль Mazda EZ-6 также можно заказать в России за 3,3 млн рублей. Этот лифтбек был разработан для китайского рынка.

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Источник: «Автоновости дня»