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Бюджетная цена, новации, богатое оснащение – кроссовер приятно удивит

Chevrolet объявил старт продаж рестайлинговой версии кроссовера Trax за ₽3 млн

Модель Chevrolet Trax 2025 года завоевывает симпатии автовладельцев неповторимым сочетанием элегантного дизайна, новационного оборудования и привлекательной ценой.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
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Рестайлинговый кроссовер предлагается на рынке в пяти комплектациях, среди которых выделяются версии 2RS и Activ. Цена максимально оборудованной комплектации составляет 29,9 тыс. долларов (порядка 3,0 млн рублей). Такой ценник делает модель одной из самых доступных в своем сегменте.

В списке оснащения Trax кроме цвета кузова Marina Blue Metallic есть панорамный люк, расширенный набор функций безопасности Driver Confidence, включая адаптивный круиз-контроль и систему слежения за зонами с ограниченным обзором. В салоне – спортивные педали, защитные накладки от грязи и сетчатая система для груза.

Chevrolet Trax
Chevrolet Trax

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Силовой агрегат Trax представлен турбированным мотором объемом 1,2 л и мощностью 137 л.с., он работает на топливе стандарта E85. Производство кроссовера наладили в Южной Корее, актуальная цена выросла всего на 400 долларов (порядка 40 тыс. рублей, согласно текущему курсу) по сравнению с 2023 годом.

Chevrolet Trax
Chevrolet Trax
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Источник: 32cars.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 14
26.12.2024 
Фото:Chevrolet
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