Названы причины повреждений лобового стекла у машины зимой

Fit Service назвал причины, по которым зимой лопается лобовое стекло у машины

Метод очистки замерзшего лобового стекла автомобиля может стать причиной его существенных повреждений, рассказала руководитель автосервиса Fit Service Юлия Кузнецова. Она перечислила три причины, по которым стекло лопается в зимний период.

Кузнецова отметила, что для разморозки нельзя лить на лобовое стекло горячую воду, нельзя направлять максимальный обдув на стекло сразу после запуска мотора и применять фен. Всяческие методы теплового воздействия могут вызвать появление трещин, рассказала Кузнецова.

Она советует применять специальный состав «антилед» или «размораживатель», чтобы уменьшить проявление наледи снаружи.

Еще Кузнецова дала несколько советов, полезных при обледенении изнутри. Так, нужно тщательно отряхивать обувь перед тем, как садиться в автомобиль, убирать воду и снег с ковриков после каждой поездки, а также не класть в салон щетку со снегом. Всё это позволит снизить влажность и вероятность появления конденсата, рассказала Кузнецова.

Она прибавила, что проблема обледенения стекол изнутри также может быть результатом забитых вентиляционных каналов или поломки системы отопления.

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Источник: «Газета.Ru»