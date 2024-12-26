Суперкары больше не в фаворе — какие модели теперь восхищают знатоков авто

Автоэксперт ДеМуро объяснил, почему суперкары утратили свой статус звездности

Перенасыщенность авторынка спортивными суперкарами лишила их ореола недосягаемости, сделав их обычными статусными игрушками. Таким мнением поделился автоэксперт, специализирующийся на обзоре машин, Даг ДеМуро.

«В прошлом суперкары были не просто транспортными средствами, а источником мечтаний, символом неподчинения и жажды скорости. Но в наше время, несмотря на современные технологии, гиперкары потеряли ту волшебную атмосферу, которая раньше заставляла сердца автолюбителей биться чаще», – констатирует эксперт.

ДеМуро отмечает, что гиперкары стали лучше в части скорости и мощности, но из-за большого количества на рынке их теснят конкуренты. Например, такие модели, как Ferrari F50 или Bugatti Veyron, раньше вызывали восхищение, теперь же их потеснили Lamborghini.

По мнению ДеМуро, гиперкары стали слишком предсказуемыми, несмотря на новации, при управлении ими нет настоящего восторга от вождения. При этом более доступные спортивные автомобили Chevrolet Corvette ZR1 или Tesla Model S Plaid способны подарить такие ощущения, причем за гораздо меньшую цену.

Одной скорости недостаточно, автомобили должны вдохновлять и вызывать эмоции, а не быть предметом зависти в соцсетях, убежден эксперт. Возможно, эпоха легенд, таких как Lamborghini Countach, ушла, но их дух продолжает жить в сердцах тех, кто ценит искусство автостроения, подытожил ДеМуро.

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Источник: 32CARS.ru