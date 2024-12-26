Сколько минут греть мотор, чтобы сохранить его ресурс и сократить расход бензина

Водителям рассказали, как долгий прогрев мотора зимой разрушает силовой агрегат

Правильный прогрев двигателя автомобиля в зимнее время года в течение 3-5 минут не только снижает износ силового агрегата, но и экономит расход топлива. Об этом рассказали эксперты издания Pravda.Ru.

Несмотря на современные технологии, прогрев двигателя в зимний сезон остается актуальным. Не все водители знают, что привычка долго прогревать мотор наносит больше вреда автомобилю, чем пользы.

Дело в том, что у нынешних машин инжекторные двигатели и сложные системы управления, обеспечивающие работоспособность практически сразу после запуска. К тому же современные моторные масла способны сохранять свои свойства даже при сильных морозах.

«Долгий холостой ход создает лишь иллюзию заботы о машине, но на самом деле приводит к ряду негативных последствий», – констатируют эксперты.

Негативными последствиями холостого прогрева двигателя автомобиля являются ускоренный износ двигателя, к тому же при холостом ходе мотор дольше выходит на оптимальную температуру, образуется нагар на клапанах и форсунках. Также из-за пониженного давления масла ухудшается смазка деталей, в итоге их износ ускоряется.

Из-за того что двигатель на холостых оборотах выбрасывает больше углекислого газа и токсичных веществ из-за обогащенной смеси, наносится вред экологии. Расход топлива при долгом прогреве мотора повышается, так как для стабильной работы холодного двигателя блок управления увеличивает подачу топлива.

Не успевший сгореть бензин попадает в катализатор, после начала движения автомобиля остатки топлива догорают внутри катализатора, таким образом постепенно разрушая его.

Чтобы избежать негативных последствий, двигатель при минусовых температурах нужно прогревать правильно – не более 3-5 минут. Этого времени вполне достаточно, чтобы подготовить силовой агрегат к нагрузкам. Как только обороты на тахометре упали, автомобиль готов к эксплуатации, главное – начинать движение на низких оборотах. Во время движения следует избегать резких ускорений, так двигатель прогреется быстрее до необходимой рабочей температуры.