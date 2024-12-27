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Китайский кроссовер или Нива? Доводы «за» и «против»

Читатели «За рулем» рассказали о плюсах и минусах Haval Jolion и Lada Niva

На прошлой неделе «За рулем» опубликовал данные о том, что в 2024 году продажи Haval Jolion в России почти дотянулись до уровня семейства Lada Niva, состоящего из двух моделей, Niva Legend и Niva Travel.

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«Китаец» и «россиянки» – машины разные, объединенные лишь весьма широким понятием SUV, давшим название огромному сегменту авторынка. Тем не менее, в комментариях к публикации разгорелась дискуссия, быстро переросшая в глобальный сбор: наш внедорожник или китайский кроссовер?

– По-любому лучше Китай, чем АВТОВАЗ, но тогда уж не Jolion, а хотя бы Exeed, – считает Андрей Орехов.

– Эксид-то конечно лучше, но существенно дороже, – отвечает ему Валентин Иванов.

– Никогда этот Джолион не сравнится с Нивой – дайте только распутице появиться! В ближайшую 1000 лет не появятся дороги на 99% территории России. А по 1% я на своей Ниве прекрасно еду. Асфальт для Нивы – просто отдых, – пишет Виктор Синенок.

– В очередной раз россиян развели китайским ширпотребом! Купились на экранчики и мигалочки, ей-богу, как туземцы. У меня под окнами автосервис. Ребята говорят, что теперь они без работы никогда не остануться, благодаря китайским «повозкам». И я вижу, как они приезжают на ремонт, а потом стоят, потому что запчастей нет! И гниют они по-прежнему хорошо! – рассказывает Андрей Гаврисенко.

– По цене Нива выигрывает, и по ржавчине тоже – меньше гниет, а «китаец» не выдерживает реагентов зимой, – пишет Сергей Шучев.

– Не владели Хавейлом, не проехали на нем 200 тысяч км – зачем пишете, если не знаете? – резонно вопрошает Дмитрий Атапин. – По комфорту, езде по трассе, по городу, по расходу бензина, по вместимости салона, надежности в целом, да и по ржавчине тоже, Haval уделает Ниву в пух и прах. Если не ездить прям в болотах, Jolion выигрышнее в 10 из 10 случаев, а если денег на него не хватает, есть Haval М6 – он еще больше и стоит 2 млн ровно.

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– Как можно сравнивать автомобили, находящиеся в абсолютно разных ценовых сегментах. Это все равно что сравнивать мопед с Харли Дэвидсоном. Пропасть в цене между Нивой и Джолионом не так велика, но она есть. Именно поэтому и у того, и у другого будут свои покупатели. Их покупают разные категории людей и для разных целей. Поэтому говорить о какой-то конкуренции между Нивой и Хавейлом просто глупо, – резюмирует Иван Маличев.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4
27.12.2024 
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