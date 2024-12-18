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Этот кроссовер почти догнал по продажам обе Нивы, вместе взятые

Продажи Haval Jolion в России почти вышли на уровень семейства Lada Niva

В России прогрессирует смещение покупательских предпочтений в сегменте SUV от классических отечественных внедорожников в сторону китайских кроссоверов. Лидер сегмента прежний – как и год назад, это выпускаемый на заводе Haval под Тулой кроссовер Jolion.

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Но если год назад за январь-ноябрь он разошелся тиражом всего 48 409 автомобилей, тогда как совокупные продажи Lada Niva Travel и Niva Legend составили 77 235 машин, то в 2024-м ситуация выглядит по-иному. В январе-ноябре 2024 года Haval Jolion приобрели уже 79 528 россиян, а Ниву обеих моделей – 89 531.

То есть китайский кроссовер заметно приблизился к суммарным продажам Niva Travel и Niva Legend, не говоря о том, что за год он уверенно нарастил отрыв от каждой из этих моделей в отдельности. В продажах за ноябрь ситуация для отечественных машин выглядит чуть лучше (они продавались активнее, чем в прошлом году, тогда как «китаец», напротив «просел»), но финальный счет в 2024 году, несомненно, окажется именно за китайским бестселлером.

Haval Jolion
Haval Jolion

Кроме того, ситуацию для семейства Niva в рейтингах сегмента SUV осложняют еще две модели из КНР: топ-3 вместе с Haval Jolion составляют Chery Tiggo 7 Pro Max и Chery Tiggo 4 Pro, тогда как Нивы в тройку лучших больше не входят – ни по итогам десяти месяцев 2024 года, ни в ноябре.

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Чтобы наладить свои дела в сегменте SUV, АВТОВАЗу придется не только запустить Ниву Спорт (1.6, 122 л.с.; предсерийная сборка – декабрь 2024) и модернизированные Niva Legend и Niva Travel (1.8, 90 л.с.; первое полугодие 2025), но и успешно стартовать с кроссовером B-Plus Cross на модернизированной платформе Весты. В этом смысле 2025 год будет весьма интересным. А вы что купили бы – Джолион или Ниву?

Источник: Автостат Инфо, Максим Кадаков

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 26
18.12.2024 
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