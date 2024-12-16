Раскрыты сроки начала производства нового кроссовера Lada
Глава АВТОВАЗа Соколов: Кроссовер B-Plus Cross начнут выпускать в 2026 году
Президент АВТОВАЗа Максим Соколов в интервью «России 24» рассказал, что компания намерена запустить в серийное производство свой новый кроссовер под кодовым названием B-Plus Cross в первой половине 2026 года.
Он также уточнил, что новинку планируют презентовать в 2025 году на Петербургском экономическом форуме.
Ранее Соколов официально подтвердил повышение цен на автомобили Lada в 2025 году. Он рассказал, что стоимость машин будет проиндексирована с учетом инфляции, но при этом повышение цен в следующем году в целом по модельному ряду в компании постараются сделать чуть ниже, чем уровень инфляции.
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Источник: vesti.ru
Фото:АВТОВАЗ
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16.12.2024
Фото:АВТОВАЗ
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