Раскрыты сроки начала производства нового кроссовера Lada

Глава АВТОВАЗа Соколов: Кроссовер B-Plus Cross начнут выпускать в 2026 году

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов в интервью «России 24» рассказал, что компания намерена запустить в серийное производство свой новый кроссовер под кодовым названием B-Plus Cross в первой половине 2026 года.

Он также уточнил, что новинку планируют презентовать в 2025 году на Петербургском экономическом форуме.

Ранее Соколов официально подтвердил повышение цен на автомобили Lada в 2025 году. Он рассказал, что стоимость машин будет проиндексирована с учетом инфляции, но при этом повышение цен в следующем году в целом по модельному ряду в компании постараются сделать чуть ниже, чем уровень инфляции.

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Источник: vesti.ru