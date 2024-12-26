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Кабмин: рост автопроизводства в России по итогам года составит 30-40%

Мантуров: В России почти 150 тыс. автомобилей продано за счет господдержки

Рост автомобильного рынка и производства автомобилей в России по итогам 2024 года составит от 35% до 40%. Причем порядка 150 тыс. автомобилей реализовано в РФ за счет программ льготного автокредитования и лизинга. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

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«За счет мер государственной поддержки, льготного лизинга и льготного автокредитования, было реализовано порядка 150 тыс. автомобилей», – подчеркнул вице-премьер в интервью телеканалу Россия-24.

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Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что по итогам 2024 года производство автомобилей всех сегментов в России может увеличиться по сравнению с итогами 2023 года на 31% и превысить 950 тыс. автомобилей.

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Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / usertrmk
Количество просмотров 15
26.12.2024 
Фото:freepik / usertrmk
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