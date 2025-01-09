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Автобренд задействует робота в послепродажном обслуживании машин

GAC планирует в 2026 году начать мелкосерийный выпуск робота-гуманоида GoMate

Китайский автопроизводитель GAC Group представил в Шанхае робота-гуманоида третьего поколения с искусственным интеллектом.

В ходе презентации робот продемонстрировал навыки движения, управления навигацией, а также возможности автономного принятия решений. Отмечается, что полноразмерный колесный робот-гуманоид может переключать режимы передвижения с двух на четыре конечности. Его высота составляет порядка 1,4 метра в режиме на четырех конечностях и до 1,75 – в вертикальном положении.

Робот-гуманоид GoMate
Робот-гуманоид GoMate

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В GAC отмечают, что такая конструкция повышает адаптивность и устойчивость робота в сложных условиях и значительно снижает энергопотребление: на более чем 80% по сравнению с аналогичными моделями. Функционал робота обеспечивают аккумуляторы GAC, благодаря которым его производительности хватает на шесть часов работы без подзарядки.

В компании подчеркивают, что роботы-гуманоиды имеют большой потенциал применения в сфере безопасности, здравоохранения, послепродажного обслуживания автомобилей, а также в других областях, включая логистику и образование.

В 2025 году GAC намерен использовать GoMate в нескольких отраслях, а в 2026 году – наладить его мелкосерийное производство.

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Источник: cnevpost.com

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Светлана Тарасенко
Фото:GAC
Количество просмотров 20
09.01.2025 
Фото:GAC
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