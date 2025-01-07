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Сноуборд от Lamborghini — только этого нам не хватало!

Компания Lamborghini выпустила сноуборд за 2 тысячи долларов

Автомобильный бренд Lamborghini в коллаборации с компаниями CAPiTA Snowboards и Union Binding представила ограниченную серию сноубордов и креплений Warpspeed, повторяющих дизайн легендарных суперкаров. Сообщается, что доска подойдет как для езды по подготовленным трассам, так и для фрирайда.

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Материал сердечника, основного элемента сноуборда, – это чистейший углепластик, никакого традиционного стекловолокна. Это делает борд легким, прочным и при этом очень отзывчивым, ведь именно сердечник определяет геометрию и гибкость доски, а значит, и управляемость. Для интересующихся даем коэффициент жесткости доски от Lambo: 6,5 из 10 – то есть это средняя жесткость, характерная для наиболее популярных досок.

Warpspeed доступен в трех размерах: 154 см, 157 см и 160 см. Носовая и хвостовая части сноуборда повторяют дизайн автомобилей Lamborghini и окрашены в дерзкий фиолетовый цвет. На носу имеется лого Lamborghini, а на черной нижней части – надпись«Automobili Lamborghini».

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В конструкции креплений впервые в истории отрасли применено прессованное углеволокно – по идее, это должно дать невиданный доселе контроль и устойчивость пяток райдера. Весят крепления всего 855 граммов... К моменту публикации заметки все экземпляры Warpspeed по цене 2 тысячи долларов уже раскуплены крупными маркетплейсами, несколько штук еще можно найти у дилеров марки. Повезет же кому-то!

Источник: The Drive

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 7
07.01.2025 
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