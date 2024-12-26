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А вы знали, что теперь можно поставить на учет машину без VIN-номера — рассказываем

Водителям объяснили, как поставить на учет ГАИ автомобиль без VIN-номера

Госавтоинспекция разрешает ставить на учет автомобили с измененной маркировкой кузова или других номерных агрегатов, в частности с отсутствующим VIN-номером. Об этом рассказали в ведомстве.

Речь идет о повреждениях, возникших в результате естественного износа, воздействия коррозии, ремонта или при возврате автомобиля после его угона. Главное, чтобы было соблюдено условие: возможность точной идентификации транспортного средства, несмотря на повреждения или изменения в маркировке.

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До настоящего времени владельцы машин с отсутствующими VIN-номерами сталкивались с тем, что такие авто невозможно зарегистрировать или перепродать. Согласно измененным правилам, если VIN-номер нечитаем из-за воздействия внешних факторов (коррозия), можно пройти процедуру идентификации автомобиля.

Для этого потребуется экспертиза, подтверждающая, что транспортное средство не числится в угоне. При наличии заключения экспертов и отсутствия криминального прошлого автомобиля, ГАИ внесет соответствующие изменения в регистрационные данные.

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Можно даже восстановить регистрацию автомобилей, числящихся утилизированными, хотя в реальности не уничтожены физически. Владельцу такой машины нужно предоставить информацию о месте последней регистрации авто, получить новые документы и вернуть транспортное средство на дороги общего пользования.

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Источник: njcar.ru

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Светлана Тарасенко
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«За рулем»
Количество просмотров 3
26.12.2024 
Фото:
«За рулем»
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